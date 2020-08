Covid-19: Aumenta o número de óbitos em Sete Lagoas

A taxa de crescimento diário das notificações de casos suspeitos em Sete Lagoas continua abaixo dos 2%. A alta deste sábado, 22 de agosto, é de 1,23%. Agora são 1.693 pessoas com sintomas gripais em monitoramento, 1.411 que tiveram o acompanhamento concluído e 5.204 que foram testadas e tiveram resultado negativo para Covid. Um novo óbito foi registrado. Trata-se de um homem de 85 anos que se encontrava internado no Hospital Municipal.

Com mais 37 casos confirmados, de 17 homens e 20 mulheres, Sete Lagoas tem agora 1.460 casos positivos acumulados desde o início do monitoramento, no mês de março. Entre eles, 18 pacientes internados, 24 óbitos, 79 pessoas em isolamento domiciliar com sintomas leves e 1.339 recuperados.

Confira agora a lista dos bairros com mais casos confirmados desde o início da pandemia:

Progresso: 75

Jardim Arizona: 53

Centro: 53

Montreal: 42

Carmo I: 41

Nsa. Sra. das Graças: 39

Santo Antônio: 39

Boa Vista: 38

São Geraldo: 38

JK: 35

Cidade de Deus: 31

Nova Cidade: 30

Interlagos I: 27

Mangabeiras: 27

Jardim Europa: 25

Interlagos II: 24

Canaan: 23

Verde Vale: 22

Belo Vale I: 20

Jardim Primavera II: 20

Vapabuçu: 19

Santa Luzia: 18

São Francisco: 18

17 CASOS

Barreiro, Emília, Luxemburgo e São Vicente.

16 CASOS

Aeroporto, Catarina e Manoa.

15 CASOS

Indústrias e Jardim Cambuí.

14 CASOS

Bernardo Valadares, Braz Filizola, Orozimbo Macedo, Santa Helena e Santa Rita.

13 CASOS

Canadá, Esperança, Jardim Primavera I e Vale da Palmeiras.

12 CASOS

Fátima, Padre Teodoro I e São Cristóvão.

11 CASOS

Residencial Da Vinci, Santa Elisa e São Dimas.

10 CASOS

CDI, Itapuã I, Papavento, São João e São Pedro.

9 CASOS

Alvorada, Brasília, Planalto e Santa Rosa.

8 CASOS

Eldorado, Iporanga, Wenceslau Braz e Vila Brasil.

7 CASOS

Morro do Claro.

6 CASOS

Bela Vista I, Cedro Cachoeira, Dante Lanza, Novo Horizonte e São José.

5 CASOS

Belo Vale II, Bela Vista II,Fazenda Velha, Industrial, Nossa Senhora de Lourdes, Olinto Alvim, Santa Marcelina, São Jorge e Titamar.

4 CASOS

Dona Dora, Recanto do Cedro, Santa Maria, Santa Felicidade, Tamanduá e Universitário.

3 CASOS

Alex Paiva, Bom Jardim, Bouganvile II, Cidade Nova, Distrito Industrial, Itapuã II, Jardim dos Pequis, Monte Carlo, Panorama, Residencial Por do Sol e Várzea.

2 CASOS

Anchieta, Canadá II, Carmo II, Dona Silvia, Esmeraldas I, Esmeraldas II, Estiva, Flórida, Glória, Honorina Pontes, Industrial II, Lontra, Mata Grande, New York e Portal da Serra.

1 CASO

Areias, Bandeirante, Bela Vista III, Bouganvile I, Brejinho, Condomínio Lagoa Azul, Embrapa, Esplanada do Moinho, Funcionários, Goiabeiras, Lagoa Grande, Iraque, Recanto da Serra, Residencial Blue Garden, Residencial Campestre, Residencial Ermitage, Riacho do Campo, São Sebastião, Silva Xavier e Zona Rural.

