Pai e filho ficam feridos em acidente entre um carro e três caminhões na BR-381

Eles ficaram presos às ferragens. Chovia no local no momento do acidente

Duas pessoas ficaram feridas em uma acidente entres três caminhões e um carro na manhã deste sábado (22) na BR-381, na altura do bairro Vila Recreio, no sentido Betim. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, eles seriam pai e filho e ficaram presos às ferragens. Chovia no local no momento do acidente. A concessionária Arteris, responsável pelo trecho informou que o acidente ocorreu na altura no km 487, no sentido Betim.

De acordo com os bombeiros, as vítimas estavam em um dos caminhões que se envolveu no acidente. O veículo estava sem carga e bateu em um segundo caminhão carregado de minério. Pelas imagens feitas pelos militares é possível ver que a cabine do caminhão em que as vítimas estavam ficou completamente destruída.

Tanto o pai quanto o filho foram retirados das ferragens, mas nenhum detalhe sobre o estado de saúde deles foi divulgado. Uma ambulância da concessionária levou os dois para atendimento médico. Militares do Batalhão de Emergências Ambientais e Desastres (Bemad) estiveram no local e axiliaram no resgate das vítimas.

