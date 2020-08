Atlético e Internacional se enfrentam em duelo de técnicos amigos

Depois de garantir o acesso do Leeds à Premier League, o técnico Marcelo Bielsa já se prepara para a próxima temporada na Inglaterra. Enquanto isso, dois de seus ‘discípulos’ terão um encontro neste sábado (22), às 19h, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Jorge Sampaoli vai comandar o Atlético contra o Internacional de Eduardo Coudet, dois técnicos que carregam traços ‘bielsistas’ e que prometem um duelo interessante no Beira-Rio.

Sampaoli e Coudet são amigos e carregam nas veias um estilo de jogo ofensivo, intenso e veloz. Mesmo de gerações distintas, os dois têm influência da ‘escola Bielsa’, argentino assim como os treinadores de Atlético e Internacional. Bielsa também é inspiração para outros técnicos do cenário mundial, como Pep Guardiola, Diego Simeone e Mauricio Pochettino.

À beira de campo, Sampaoli e Coudet carregam a mesma inquietação do ‘mentor’. O jogo entre Galo e Colorado terá um duelo à parte com treinadores que cobram muito e são bastante elétricos na área técnica ao longo das partidas. Dentro das quatro linhas, as semelhanças são muitas, como a intensidade e a pressão sobre o adversário.

Sampaoli foi contratado pelo Atlético em março deste ano, quando o argentino estava livre no mercado após passagem pelo Santos. Como já teve a experiência de viver no Brasil em 2019, deu conselhos para Coudet, contratado pelo Inter em dezembro do ano passado. Os dois cultivam uma amizade nos bastidores da bola.

Jorge Sampaoli – “Temos uma relação muito próxima. É uma pessoa por quem tenho muito apreço. Eu contei um pouco para ele sobre como é viver neste país. É um técnico que já foi campeão na Argentina, tem muito prestígio. Vai ser uma partida muito exigente pela capacidade do treinador e dos jogadores”.

Eduardo Coudet – “É um treinador que me ajudou muito. Tenho uma grande relação com ele. Ele me abriu as portas de cada lugar onde foi para conversar, trocar informações. Seguramente vai ser um jogo muito difícil”.

E no campo?

O Atlético segue com o mistério de cada rodada sobre quem deve entrar em campo. O Galo segue sem poder contar com o meia Nathan e com o atacante Diego Tardelli, lesionados. Por outro lado, Jorge Sampaoli tem um reforço apto para estrear. O atacante Eduardo Sasha foi regularizado e pode reencontrar o Inter, time que o revelou para o futebol.

No Colorado, Coudet tem uma grande dor de cabeça. Com a lesão de Paolo Guerrero, fora da temporada, e com a expulsão de William Pottker no último jogo, o treinador busca uma peça para encaixar no ataque. O mais cotado é Yuri Alberto, contratado recentemente junto ao Santos.

Nesta semana, Internacional e Atlético foram colocados na mesma pauta, mas por um outro motivo. Com a iminente rescisão de Alexandre Pato no São Paulo, mineiros e gaúchos foram destacados como prováveis destinos. O Inter, porém, especialmente pela lesão de Guerrero, parece ter um interesse maior que o Galo.

O Internacional é o segundo colocado do Brasileiro, com nove pontos. O Galo vem logo atrás, na terceira posição, também com nove. O que diferencia as duas equipes é o saldo de gols (5×3 para o time do Sul).

Internacional x Atlético

Motivo: 5ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 22 de agosto

Horário: 19h

Local: estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Arbitragem: Luiz Flavio de Oliveira (SP), auxiliado por Daniel Luis Marques (SP) e Evandro de Melo Lima (SP). VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP).

Provável Internacional: Lomba; Saravia, Zé Gabriel, Cuesta e Moisés; Lindoso, Edenilson, Boschilia e Patrick; Thiago Galhardo e Yuri Alberto (Peglow).

Técnico: Eduardo Coudet

Provável Atlético: Rafael; Guga, Réver, Junior Alonso (Igor Rabello) e Guilherme Arana; Allan, Hyoran e Alan Franco; Marquinhos (Savarino), Keno e Marrony.

Técnico: Jorge Sampaoli