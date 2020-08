Minas se aproxima de 200 mil casos de coronavírus 

Em 24 horas foram contabilizados 2.994 registros de pessoas infectadas com a doença e 74 mortes

Minas Gerais registrou nas últimas 24 horas, 74 óbitos e 2.884 novos casos de coronavírus. Com esses números, o Estado de aproxima dos 200 mil infectados pela Covid-19 desde o início da pandemia. Ao todo, 191.507 pessoas contraíram o vírus em Minas Gerais e 4.737 morreram em decorrência da doença. Os dados constam no Boletim Epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) neste sábado (22).

Do total de infectados pelo coronavírus, 157.391 já se recuperaram da doença e 29.379 casos estão em acompanhamento. Como tem adotado nas últimas semanas, a SES-MG não divulga no informativo estadual, aos finais de semana, dados específicos para o perfil das pessoas que morreram e foram infectadas, nem sobre as cidades onde elas ocorreram.

De acordo com o Boletim Epidemiológico dessa sexta-feira (21), 829 municípios mineiros já haviam registrado casos confirmados de Coronavírus, o que representa 97,1% do Estado.