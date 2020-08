América bate o Oeste de virada no Horto e volta a vencer na Série B

Coelho estava há três rodadas sem ganhar e pulou para a terceira posição

Após três jogos sem vencer, o América voltou a conquistar três pontos na Série B do Campeonato Brasileiro. E foi de virada. Graças a um golaço de falta de Marcelo Toscano, aos 43 minutos do segundo tempo, o Coelho bateu o Oeste por 2 a 1, na noite dessa sexta-feira, no Independência, pela quinta rodada.

Herói do Coelho, Marcelo Toscano estava em campo há apenas oito minutos quando marcou o gol da vitória. O atacante, que entrou no lugar de Alê aos 35 da etapa final, acertou um belo chute colocado e venceu o goleiro Luiz.

Com o resultado, o América foi a oito pontos e subiu para o terceiro lugar. No entanto, dependendo dos resultados da rodada, o time poderá perder algumas posições. Lutando na parte de baixo da classificação, o Oeste segue sem vencer na Série B e está na zona de rebaixamento, com três pontos.

Éder Sciola abriu o placar para o Oeste aos 21 minutos do primeiro tempo. Após escanteio, Renan Fonseca cabeceou, a defesa do América ficou parada e o lateral-direito da equipe paulista apareceu livre para finalizar para as redes.

Mas, oito minutos depois, Rodolfo empatou para o América. Também após cobrança de escanteio, o atacante subiu sozinho praticamente na pequena área e testou para o fundo do gol.

Antes dos gols, o Coelho chegou a acertar o travessão no início da partida em uma cobrança de falta do lateral-direito Daniel Borges, contratado recentemente e que fez a estreia com a camisa alviverde.

O Oeste fez o segundo gol aos 33 da etapa inicial, quando Juninho desviou contra as próprias redes, mas o árbitro anulou alegando que houve falta de ataque antes.

No entanto, após pressionar muito, o América marcou o gol da vitória aos 43 da etapa final com Marcelo Toscano, que havia entrado em campo oito minutos antes na vaga de Alê. O atacante cobrou falta colocada e evitou que o Coelho amargasse mais um resultado frustrante em casa na Série B.

Agora, o América volta as atenções para a disputa da Copa do Brasil. Na próxima terça-feira, às 19h, o Coelho enfrenta a Ferroviária-SP, no Independência, pelo jogo de volta da terceira fase. O jogo de ida, em Araraquara, terminou empatado em 0 a 0. Vitória por qualquer placar dá a classificação à equipe alviverde.

Pela Série B, o América volta a campo no sábado (29), às 19h, para encarar o Cruzeiro, no Mineirão, pela sexta rodada. Já o Oeste recebe o Avaí, na sexta-feira (28), às 19h15, no Canindé.

América 2 x 1 Oeste

América: Matheus Cavichioli; Daniel Borges (Diego Ferreira), Messias, Eduardo Bauermann e João Paulo (Sávio); Ze Ricardo, Juninho e Alê (Marcelo Toscano); Rodolfo, Léo Passos (Vitão) e Matheusinho (Neto Berola). Técnico: Lisca

Oeste: Luiz; Éder Sciola, Renan Fonseca, Sidimar e Rael (Betinho); Yuri, Lídio (Bruno Lopes) e Gustavo Salomão; Mazinho, Matheus Rocha (Fabrício Oya) e Kalil (Marlon). Técnico: Renan Freitas

Motivo: 5ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B

Data: 21 de agosto de 2020, sexta-feira, às 19h15

Local: Arena Independência, Belo Horizonte (MG)

Gols: Éder Sciola (21’/1º), Rodolfo (29’/1º), Marcelo Toscano (43’/2º)

Cartão Amarelo: Léo Passos (América)

Árbitro: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

Auxiliares: Marcio Soares Maciel (GO) e Edson Antonio de Sousa (GO)

Itatiaia