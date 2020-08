Funcionamento de academias e clubes em Sete Lagoas vai depender de Comissão, após avaliação técnica

A Prefeitura Municipal, publicou nesta sexta-feira, 21, instrução de normas técnicas para a rabertura das academias de esporte e clubes sociais em Sete Lagoas. A Comissão foi instituída pela Portaria nº 13.320, de 04 de junho de 2020, alterada pela Portaria nº 13.411

O Decreto nº 6.343, de 20 de agosto estabeleceu que as atividades esportivas e clubes sociais serão autorizadas mediante elaboração e apresentação de Plano de Funcionamento individualizado, aprovado por esta Comissão, após avaliação técnica das condições peculiares de cada estabelecimento, podendo ser estabelecidas restrições e medidas preventivas de segurança sanitária determinadas pela Comissão;

Os usuários das academias e clubes terão, que fazer uso de máscara descartável (não pode ser de pano); exercícios aeróbicos implicam em troca de máscara após a realização dos mesmos; uso de garrafa de água individual e abastecidas em casa; uso de toalha individual; proibido banho; respeitar horário agendado; respeitar o limite de permanência de 60 minutos diários e não fracionados, permanecendo no local apenas pelo tempo necessário para realização da atividade esportiva, não sendo permitido o uso de áreas de convivência e lazer; em caso de sintomas gripais não frequentar;pessoas do grupo de risco não podem frequentar, exceto em situação especial que exista reserva de todo recinto a grupos fechados

para os mesmos.

Já as empresas deverão evitar qualquer tipo de aglomeração; limitar uso do local; proibir o uso de sauna; limitar um usuário por 10 metros quadrados da área total, no caso de academia;proibir o uso de ar condicionado; aparelhos de ginastica a dois metros de distância um do outro;atividades em piso, devem ser demarcada distanciamento a cada dois metros; nas atividades em piscina, um usuário por extremidade da raia, sendo que crianças podem estar juntas ao responsável; atividades de contato físico estão suspensas; aferição de temperatura por meio de termômetro eletrônico na entrada, sendo critério de filtragem, temperatura menor ou igual a37°C;

De acordo com a normativa, os bebedouros devem ser lacrados; lacrar as instalações de banhos; disponibilizar um frasco de álcool gel por aparelho com toalhas de papel descartáveis e, em atividades de piso, higienizar ocolchonete antes e depois do uso com álcool gel ou outra substância anticéptica; disponibilizar máscaras descartáveis para o usuário em caso de necessidade (sempre que umedecer deverá ser trocada); fixar em cartazes de, no mínimo, 50x50cm, contendo orientações diversas; a higienização da academia poderá ser contínua, preferencialmente, ou com paralização total realizada a cada 3 horas de funcionamento.

Os funcionários das academias e clubes, deverão fazer uso contínuo de máscara descartável; ser multiplicador de orientação e fiscalização da saúde de todos; funcionários da limpeza devem ter uso completo de EPI, os quais deverão ser trocados a cada duas horas; evitar contato físico com o usuário;

em caso de necessidade de contato pessoal ou com aparelhos devem utilizar o álcool gel antes e depois.

Para os estacionamentos serão exigidos o Alvará de Funcionamento prévio a março de 2020; registro jurídico do Conselho Regional de Educação Física; na ausência do registro no conselho competente, deverá o interessado firmar termo de responsabilidade junto à Secretaria Adjunta

Municipal de Esporte Lazer de Sete Lagoas, onde os critérios serão avaliados dentro das normais legais vigentes.

A comissão emitirá a autorização de funcionamento após apresentação da documentação junto à Secretaria Adjunta Municipalde Esporte Lazer de Sete Lagoas, podendo ser apresentado relatório fotográfico para fins de comprovação do cumprimento dos prérequisitos instituídos na presente Instrução Normativa, ficando facultado a comissão a fiscalização “in locu”, quando assim verificar

necessidade ou em caso de denúncias.

O funcionamento dos estabelecimentos será permitido de acordo com a presente Instrução Normativa, bem como o novo protocolo sanitário do Programa Minas Consciente do Governo do Estado de Minas Gerais, sob pena das cominações previstas.

A Comissão emitirá a autorização de funcionamento após avaliação técnica das condições peculiares de cada estabelecimento, podendo ser estabelecidas restrições e medidas preventivas de segurança sanitária além das constantes na presente Instrução Normativa.

A comissão é composta pelo médico Caio Márcio Dutra Teixeira , pela Médica Infectologista Valéria Paiva e Silva, Rejane Pimenta do Prado Costa, Superintendente da Vigilância Sanitária, Fabrício Frederighi Fonseca, Secretário Adjunto de Esportes e Lazer e Renata Pereira de Souza Esteves – Supervisora da Secretária Adjunto de Esportes e Lazer.

Redação com Prefeitura Municipal