‘Algumas regiões podem avançar para a Onda Verde na próxima semana’, diz governo

Chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Saúde, João Pinho, afirmou nesta sexta-feira (21) que avanço está previsto no programa, mas tudo vai depender dos indicadores

O chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), João Pinho, afirmou nesta sexta-feira (21), que na próxima semana algumas regiões do Estado já vão poder entrar na Onda Verde do Programa Minas Consciente. A informação foi dada durante entrevista coletiva na Cidade Administrativa, sede do governo de Minas. Segundo Pinho, tudo vai depender da evolução dos dados.

A fase é o último estágio do programa e prevê a reabertura de serviços não essenciais onde o risco de contágio pela doença é considerado maior, como Cinema, clubes, atividades de recreação e lazer, aluguel de vestuário, estúdios de tatuagem e outros. Atualmente nenhuma região do Estado está na Onda Verde.

“A gente colocou uma regra no plano que para se avançar para a Onda Verde, é necessário quatro semanas de Onda Amarela. Quando chegar no fim desses 28 dias e na semana que vem nós poderemos ter isso para algumas regiões, se o indicador for suficiente a gente vai ter algumas regiões que vão poder ir para a Onda Verde e ter algumas outras atividades, como turismo, mesmo que com protocolos restritos” , afirmou .

Apesar do otimismo, o chefe de gabinete lembrou que ainda é preciso ter cautela e nada impede que as regiões também regridam no programa se os dados não forem positivos. “A gente avalia esses dados diariamente no âmbito da secretaria de saúde e semanalmente a gente manda eles para o comitê tomar a sua decisão”, explicou.

Academias

Nesta semana, o governo de Minas incluiu as academias na Onda Amarela do Programa Minas Consciente. Oito regiões que já estavam nessa fase já puderam reabrir esses estabelecimentos. A região Leste, que avança para a Onda Amarela a partir deste sábado (22) também poderá reabrir as academias.

Belo Horizonte não aderiu ao Minas Consciente, portanto a reabertura de academias não vale para a cidade. E, mesmo se seguisse o programa, esses estabelecimentos não estariam autorizados a abrir porque a capital está na onda vermelha de acordo com os índices de coronavírus, já que faz parte da região Central.