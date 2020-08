Casos suspeitos de Covid em Sete Lagoas apresenta menor taxa das últimas semanas

O Boletim Epidemiológico desta sexta-feira (21), divulga os seguintes dados que apontam menor taxa de casos suspeitos de Covid-19 nas últimas semanas, 1,1%.

São 1.704 pessoas com sintomas gripais sendo monitoradas, 5.111 casos negativos já descartados por exames. Foram registrados 20 novos casos de Covid-19: 14 mulheres e 6 homens. Casos positivos na cidade desde o início da pandemia: 1.423. Entre os confirmados, há 64 pessoas em isolamento domiciliar, 1.318 curados (92% dos infectados), 23 óbitos desde o início da pandemia e 18 hospitalizados.

São 50 pacientes hospitalizados na cidade por causas respiratórias. Destas, 23 já testaram positivo, 4 já tiveram resultado negativo e 23 aguardam resultado de exames. Entre os 50 pacientes hospitalizados, são 32 em enfermaria. Dos 18 leitos de UTI ocupados, 13 são por pessoas de Sete Lagoas.

A taxa de ocupação de leitos de UTI destinados exclusivamente a pacientes com Covid, considerando leitos de SUS e particular, é de 32%. São 11 internados no HM (6 em UTI), 33 pacientes no HNSG (em leitos do SUS são 20 em enfermaria e 9 em UTI). . Há 5 pacientes na Ala Covid do Hospital da Unimed (2 em UTI) e 1 na UPA em enfermaria. A taxa de ocupação de leitos de UTI do SUS para pacientes Covid é de 41%.

A Prefeitura publicou um decreto que normatiza como será o retorno das de clubes e academias na cidade. Eles devem submeter um plano de funcionamento individualizado à comissão formada por membros das Secretarias Municipais de Esportes e de Saúde. Além disso, também será obrigatório obedecer às medidas de segurança presentes no protocolo sanitário do programa Minas Consciente. Mais informações: 3771-8165 e fabriciofonseca.esporte@setelagoas.mg.gov.br .

Combater o coronavírus é dever de todos: ao sair de casa, use máscara. Higienize frequentemente as mãos e mantenha o distanciamento social.

Ascom Prefeitura de Sete Lagoas