Democrata mobiliza torcida antes da volta do Campeonato Mineiro do Módulo II

Diretoria quer mobilização por 100 adesões ao DemoCents até reestreia do Jacaré no Módulo II

Finalizando todo o protocolo de medidas preventivas para a reapresentação dos jogadores que vai acontecer em dias alternados para evitar aglomerações antes dos testes a que eles serão submetidos, a diretoria do Democrata lançou uma campanha para fortalecer a equipe antes da volta do campeonato mineiro do Módulo II. Com o “Vamos subir Demô”, a gestão quer mobilizar a torcida para conseguir 100 adesões ao programa DemoCents até a reestreia, marcada para 10 de outubro.

Desde que foi lançado pelo Democrata, o projeto que arrecada recursos por meio do arredondamento do troco na boca do caixa já conseguiu 28 cadastros, uma média de aproximadamente três por dia. O presidente Renato Paiva lançou o “desafio” porque “conhecemos nosso torcedor e sempre nos apoiam. Agora não será diferente, tenho certeza”, aposta o gestor.

O time de Sete Lagoas é o terceiro do Brasil a aderir à plataforma InCENTive para arrecadar o “DemoCents”. Para contribuir na volta do Jacaré ao Módulo II, o torcedor precisa fazer o cadastro do cartão Mastercard no site democrata.centavosrealizam.com.

A plataforma funciona da seguinte forma: se uma compra custou R$ 5,25, automaticamente a plataforma vai arredondar o valor final para R$ 6,00. A diferença de R$ 0,75 será doada ao Democrata. Os arredondamentos partem de R$ 0,01 e chegam R$ 0,99. O torcedor vai receber um extrato mensal detalhado com os valores destinados. A doação mínima, por mês, será de R$ 5,00.

Chegadas e Saídas

Depois do meia Guilherme que se transferiu para o futebol português, o goleiro Léo Flores e o centroavante Gleisson também não vestem mais a camisa do Jacaré no Módulo II. O Democrata se movimenta nos bastidores para suprir as baixas, mas Renato Paiva adianta que o elenco não será muito diferente do que deixou o time na quinta posição da tabela quando o torneio foi paralisado. “Teremos algumas contratações pontuais, mas o time será bem parecido com o que esteve em campo até a paralisação”, reforça.

Por Marcelo Paiva

Ascom Democrata de Sete Lagoas