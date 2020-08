A publicitária Aline Nery foi a entrevistada do Passando a Limpo desta sexta-feira (21)

De acordo com a Aline, a campanha já está acontecendo nas redes sociais e a marca é “o resultado de processo longo, que vem acontecendo desde 2019. Surgiu da coletividade. Várias entidades, empresas, associações, cidadãos que se uniram pra poder trabalhar e discutir que cidade a gente queria, uma vez que a gente percebe que Sete Lagoas não é uma cidade que o prefeito tem que resolver ou que a Câmara Municipal é que tem que resolver. E a gente, enquanto cidadão, onde está a nossa responsabilidade?”, explica.

Segundo ela, o grupo surgiu de um desejo, compartilhado por um grupo de pessoas, que queriam trabalhar voluntariamente em benefício da cidade, de forma a regastar nos habitantes o orgulho de ser morador de Sete Lagoas. Além desse grupo, a campanha também tem o apoio do Sebrae, que contribuiu com a condução e a metodologia do projeto.

A partir das conversas e da metodologia criada, Aline conta que foi possível perceber a “necessidade de se criar uma marca que expressasse à Sete Lagoas tudo o que a gente queria”.

Também a partir das reuniões, foi identificada a importância de, a princípio, realizar um levantamento acerca dos símbolos da cidade, do que as pessoas se lembram quando pensam em Sete Lagoas. “Essa pesquisa foi feita com a população e a gente chegou a alguns ícones, como por exemplo a Serra de Santa Helena e Lagoa Paulino eram os ícones principais”, comenta.

Além da pesquisa de símbolos, foi também feito um levantamento sobre quem é o público que faz a cidade ser o que ela é. “Quando a gente fala público, não é só a população que faz a cidade ser o que ela é. A gente tem empresas que vêm de fora e que investem, a gente tem as próprias entidades, os turistas, a gente tem vários tipos de categorias de público que se relacionam com a cidade e a gente precisava entender quem são essas pessoas e qual era a relação delas”, conta.

Sobre a participação da população na campanha, Aline diz que algumas dúvidas foram surgindo. Uma delas é sobre a relação da prefeitura com a campanha. Com relação a isso, a entrevistada esclareceu que “não é marca da prefeitura e nem da Câmara Municipal. É uma marca da cidade. É uma coisa diferente”.

Já com relação ao apoio recebido, ela diz que ele veio de várias partes. “A gente teve muito de apoio de influenciadores digitais, que entraram na campanha. A gente teve muito de apoio de lideranças, que se envolveram com a nossa causa, porque afinal de contas o benefício é para todos”, explica.

Ainda segundo Aline, a marca será de domínio público e poderá ser usada por todos sem pedido prévio de permissão. Ela poderá ser usada em outras campanhas, acompanhada de outra marca, por exemplo. “A gente quer que quanto mais ela for inserida no cotidiano das pessoas, mais popular ela vai ser e maior vai ser o nosso engajamento com as pessoas”, diz.

Para participar da votação, basta acessar www.vivasetelagoas.com.br. Nessa página, imagens irão aparecer, e junto delas um pouco sobre cada uma. Para votar, é preciso fazer uma inscrição no site e, então, escolher entre as duas opções de imagem.

