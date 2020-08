Atlético prorroga contrato do meia Hyoran até o fim do Campeonato Brasileiro

Emprestado pelo Palmeiras, jogador tinha vínculo com o Galo até dezembro deste ano

O Atlético acertou a ampliação do contrato do meia Hyoran até o fim do Campeonato Brasileiro 2020, previsto para terminar em fevereiro de 2021. A prorrogação, inclusive, já foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Inicialmente, o vínculo entre o jogador (emprestado pelo Palmeiras) e o Galo valia até dezembro deste ano.

O contrato entre o meia e o clube alvinegro continua a ter os direitos econômicos fixados, caso o Atlético queira adquirir o jogador em definitivo. A prorrogação do contrato foi motivada pela reestruturação do calendário do futebol brasileiro, por conta da pandemia do novo coronavírus.

Embora seja criticado por parte da torcida atleticana, Hyoran é um dos jogadores que mais atuou na atual temporada. O meia também é peça de confiança do técnico Jorge Sampaoli. Dirigido pelo argentino, o jogador marcou dois dos três gols que tem com a camisa do Atlético.