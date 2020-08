Sasha é regularizado no BID e poderá estrear pelo Galo contra o Internacional

Atacante não atua desde março, quando o futebol parou devido à pandemia da covid-19, mas se colocou à disposição de Sampaoli

O atacante Eduardo Sasha já tem condições legais para estrear pelo Atlético. No início da noite dessa quinta-feira,20, o jogador foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e poderá ser relacionado pelo técnico Jorge Sampaoli para o confronto contra o Internacional, seu ex-clube, neste sábado, às 19h, no Beira-Rio, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida entre Atlético e Internacional vale a liderança do Brasileirão. As equipes dividem a ponta da tabela, com nove pontos, mas o Colorado leva vantagem no saldo de gols.

O jogador, de 28 anos, foi apresentado pelo Atlético na manhã dessa quinta-feira. Apesar de não atuar desde março, quando o futebol brasileiro foi paralisado devido à pandemia do novo coronavírus, Sasha se colocou à disposição de Sampaoli e disse que está pronto para estrear.

“Não estou na minha condição ideal, mas se o professor precisar de mim, independente do tempo que ele quiser e achar necessário, eu vou entrar e vou dar o meu melhor”, frisou.

O Atlético desembolsou 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 9,8 milhões) para comprar 50% dos direitos econômicos de Sasha junto ao Santos. O atacante estava em litígio com o Peixe na Justiça por atrasos salariais, mas entrou em acordo e retirou a ação, após fechar com o Galo.