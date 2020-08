Estoque de sangue no Hemominas continua em baixa

Somente a doação regular de sangue mantém estoques. Devido à estação fria, os doadores passam a ter doenças respiratórias e gripes, além da pandemia Covid-19 e a vacina para Sarampo são inaptas para a doação de sangue por trintas dias, reuzindo muito o número de doadores.

A Hemominas Sete Lagoas, está com o estoque de sangue bastante reduzido e pede que as pessoas que estejam saudáveis a doar, compareçam a unidade para efetuar a doação. É importante ressaltar, que para manter os atendimentos de emergências e cirurgias nos hospitais, o estoque de bolsas de sangue tem que estar em quantidades ideais.

Os critérios gerais para a doação de sangue são: Ter e estar em boa saúde e não ter tido hepatite após os 11 anos de idade. Podem doar sangue pessoas entre 16 e 69 anos. Pessoas com mais de 60 anos somente poderão doar caso já tenham realizado uma doação antes dos 60 anos, independente do sexo, e devem respeitar o intervalo mínimo de seis meses entre as doações. Se você doou em outro serviço de hemoterapia, apresente um comprovante para poder doar.

O candidato à doação de sangue com idade entre 16 e 17 anos, pode doar acompanhado pelo responsável legal, que deverá apresentar o documento de identidade e assinar a autorização no local de doação. Se desacompanhado, o jovem deverá apresentar os seguintes documentos do responsável legal: autorização preenchida e assinada (modelo disponível no link: http://www.hemominas.mg.gov.br/doacao-e-atendimento-ambulatorial/doacao-de-sangue/orientacoes-sobre-doacao#doa%C3%A7%C3%A3o-de-sangue-por-pessoas-de-16-17-e-acima-de-60-anos.

• Peso acima de 50 kg.

• Ter dormido bem na noite anterior à doação.

• Não ter sido exposto a situação de a situação de risco para doenças sexualmente transmissíveis.

• Não ter sido submetido a endoscopia ou broncoscopia nos últimos 6 meses.

• Não ter feito tatuagem nos últimos 12 meses.

• E tomar o café normalmente antes de ir.

• Se toma alguma medicação, ligar no número (31) 3027-2725 ou 3027-2734

O agendamento para doação pode ser feito por esse link: https://www.mg.gov.br/conteudo/agendamento-online/doar-sangue

Redação com informações do Hemoninas