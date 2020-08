Cautela e fiscalização para não retroceder

Promotor avalia Sete Lagoas quanto ao enfrentamento à pandemia do novo coronavírus

Em entrevista exclusiva à Rádio Eldorado com Bárbara Dias, na quarta-feira (19) o Promotor de Justiça Paulo Cezar Ferreira da Silva, Curador da Saúde avaliou a situação de Sete Lagoas, no enfrentamento à pandemia. Ele destacou ainda, a importância da fiscalização para conter principalmente às aglomerações. Ele defendeu punições mais severas pelo município para que Sete Lagoas não retroceda, no enfrentamento da pandemia.

Qual avaliação que o Sr. faz, da situação de Sete Lagoas após avançar da onda vermelha para amarela no programa “Minas Consciente”?

Dr. Paulo Cezar: Nós devemos ter muita preocupação com esse avanço que não se deu com base na ciência, mas por um querer político e não tínhamos mais como segurar o não avançar. Mas, a nossa região continua na onda vermelha, politicamente foi possível alcançar a amarela, apesar dos leitos ainda tranquilos, mas isso pode se agravar se não tivermos compromisso da população com as questões de saúde. Vimos no final de semana com a abertura que foi um caos, pouca fiscalização e muita algazarra, ou seja, muita aglomeração e muita festa e isto nos preocupa por demais. A sorte que hoje temos comerciantes em muito comprometidos e que as coisas continuem abertas e abrindo ainda mais, desde que a fiscalização constante venha a ocorrer para que os abusados não continuem abusando das questões de saúde.

Na opinião do Sr., está faltando fiscalização mais severa para coibir os abusos, quando constatadas as aglomerações tanto em bares, quanto na zona rural e em cidades da região que são atendidas em Sete Lagoas?

Paulo Cezar: É isto que estamos cobrando da prefeitura é a fiscalização que quem pode dar é o prefeito municipal. Tivemos uma reunião na segunda-feira, 17, com representantes dos lojistas que estão cobrando isto do prefeito, além de investimento na Guarda Civil Municipal para que tenhamos realmente repressão a essas aglomerações, isto temos que cobrar do Poder Público agora porque não queremos que feche amanhã. Minas Gerais é o segundo estado em número de novos casos, hoje são três estados Amazonas, Distrito Federal e Minas Gerais e que agora que começou a abertura de cidades como Belo Horizonte e Sete Lagoas e daqui há 14 dias, isto no dia 19, é que nós vamos ver se podemos continuar na onda amarela, ir para a verde ou retroceder para a vermelha. No primeiro final de semana com essa abertura, não fomos felizes.

Sete Lagoas deixou de ser da macrorregião e passou para a microrregião e passamos para a onda Amarela e após participar dessa reunião no dia 17, quais as adequações o sr. viu, para que o comércio voltasse a funcionar, Dr. Paulo?

Foi a Deliberação 78 do Comitê Extraordinário Covid do Estado que criou essa possibilidade, em que os prefeitos de cada cidade avaliassem se poderia avançar e o nosso avaliou que poderia, mas o corpo técnico coloca a nossa macro central onde a nossa microrregião está inserida, como reduto da onda vermelha onde só deveria funcionar o essencial. Como eu disse, não tínhamos como continuar só na essencial para que o comércio pudesse trabalhar, mas se permanecer dessa forma já que o próprio Estado vai avaliar a nossa abertura, temos que fazer as coisas corretas para não sermos chamados amanhã. Ninguém quer que a gente volte atrás, a gente quer avançar e chegarmos na Onda Verde onde tudo poderá ser aberto. Mas vamos devagar e se nós tivermos o nosso final de semana próximo como aconteceu no primeiro podem ter certeza Sete Lagoas vai fechar novamente.

Se tivéssemos mantido por um prazo maior o funcionamento do comércio limitado, com horários diferentes com vendas pelo WhatsApp, Delivery talvez se fosse mantido, hoje poderíamos ter uma situação diferente hoje?

Paulo Cezar: O que eu lamento é que essa abertura não se deu por uma prévia preparação. Estamos abertos desde sexta-feira e no dia 18 saiu um novo decreto municipal limitando horários para que o transporte coletivo não se atrapalhe, estamos pensando e o comércio está cobrando de reforçar a Guarda Municipal, e já´ estamos vencendo o prazo do Estado para nova avaliação se podemos ou não continuar abertos. O ideal seria, se tivéssemos feito todo esse trabalho até mesmo de logística, de contratação de fiscais, de mapeamento de como poderia funcionar o comércio para depois abrirmos, e estamos abertos e as medidas de contenção para a proliferação do vírus estão surgindo agora. O próprio aumento do efetivo da Guarda Municipal ainda não saiu, apesar da Câmara Municipal já ter disponibilizado o valores para contratar agentes de fiscalização, todo mundo está percebendo a necessidade de uma plena fiscalização, porque sem isto Sete Lagoas vai ter que retroceder, inclusive o Ministério Público através da minha promotoria fez uma recomendação à prefeitura que investisse em fiscalização indo aos bancos, supermercados, em lojas essenciais para que não haja aglomerações, porque quem passa pelo centro só vê aglomeração. A prefeitura tem que conter essa forma tão nociva se portar em uma via.

Por estarmos em período eleitora quando são proibidas as contratações. Existe legislação específica que permite contratação nestes casos para o enfrentamento da pandemia?

Paulo Cezar: Claro. Estamos diante de uma situação de emergência que permite a contratação mesmo durante o ano eleitoral. Permite a contratação e permite também que você recoloque funcionários tirando de áreas não essenciais para áreas mais essenciais ainda. Vc tem condições de tirar fiscais de outras áreas como Meio Ambiente por exemplo e trazer para o combate a Covid. Tem espaço de remanejamento e tem espaço para contratações, desde que seja para o enfrentamento da pandemia. Já falamos para o prefeito que se precisar de um parecer do Ministério Público em que a emergência necessita de novos fiscais estaremos aqui para dar a ele o documento, basta que ele nos peça. O que a gente não pode é perder o bonde já que as coisas aconteçam ao dissabor dessas pessoas, que não se preocupam com a saúde. Hoje eu aplaudo o comércio, muitos lojistas sérios, sensatos que querem essa fiscalização, porque não é a loja da Monsenhor Messias que toma todas as medidas sanitárias, mas o que vai fazer o estrago da pandemia, lá ele sabe das normas, agora essas aglomerações em bares e festas que nos preocupam.

É importante Dr. que tenha uma fiscalização não só de advertência, mas com penalidades?

Paulo Cezar: O município pode suspender a atividade, cassar o alvará, ele pode e que o faça em nome da saúde. O isolamento social é ainda uma necessidade até a chegada da vacina que estão dizendo que a ideia do rebanho que só se dá com 60, 70% da população infectada. Sete Lagoas está longe disto ainda então nós temos até a vacina condições dessa pandemia crescer demais no nosso município e não queremos isto.