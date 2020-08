Academias terão que cumprir protocolo para reabertura em Sete Lagoas

As academias estão autorizadas a funcionar, mas deverão obter autorização prévia da prefeitura, seguindo o que foi adotado para a reabertura dos templos religiosos, conforme decreto publicado pela prefeitura nesta quinta-feira (20).

Conforme consta do decreto, as atividades esportivas e clubes sociais serão autorizadas mediante elaboração e apresentação de Plano de funcionamento individualizado, aprovado por Comissão específica composta pela Secretaria Municipal de Saúde e pela Secretaria Adjunta de Esportes e Lazer, após avaliação técnica das condições peculiares de cada estabelecimento, podendo ser estabelecidas restrições e medidas preventivas de segurança sanitária determinadas pela Comissão, observado, no mínimo, sendo determinado o seguinte:

A adoção das medidas estabelecidas no protocolo geral sanitário do Programa Minas Consciente, quanto às regras para atividades físicas e desportivas, incluindo academias, clubes e demais atividades de lazer esportivas, bem como às orientações de proteção, isolamento, limpeza e higienização, as quais não substituem as regras específicas das Federações Desportivas;

A adoção das regras mais rígidas previstas no protocolo geral sanitário do Programa Minas Consciente, quando o Município estiver inserido em Onda Amarela;

A necessidade do conhecimento pelos atletas, treinadores e equipes das indicações encontradas nas recomendações sanitárias e diretrizes médicas para atletas, equipes, treinadores, oficiais técnicos e funcionários fornecidos pelas federações e confederações;

Prevê o decreto que seja feita a elaboração de escala e agendamento para entrada nos estabelecimentos por grupos de usuários, os quais deverão permanecer no local apenas pelo tempo necessário para realização da atividade, respeitando a metragem por pessoa conforme onda do Município, não sendo permitido o uso de áreas de convivência; as pessoas dos grupos de risco não podem fazer parte das atividades;

Além disto, todos os atletas, praticantes e demais presentes aos locais de atividades devem usar máscara, retirando apenas quando estiver efetivamente treinando, devendo trocar a máscara toda vez que estiver úmida, acondicionando a máscara utilizada em embalagem própria;

No local deverá ser feita a higienização dos objetos e equipamentos entre as utilizações de pessoas distintas; reforçar a limpeza dos equipamentos e locais de treinamento e circulação de pessoas, principalmente os de uso comum, como colchonetes, barras, colchões, tatames e outros; a cada sessão de treinamento deve ser realizada desinfecção do local com produtos apropriados.

