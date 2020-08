Dívidas com a Cemig poderão ser quitadas em até 12 vezes; veja como fazer

Quem tem faturas em atraso com a Cemig poderá negociar os débitos em até 12 vezes sem juros pelos canais digitais da empresa. Para fazer a solicitação é preciso estar com todos os dados cadastrais atualizados e aderir ao recebimento da fatura por e-mail.

Para solicitar o parcelamento, o cliente deve entrar em contato com a Cemig por meio do Whatsapp, através do número 31 3506-1160 e enviar um “oi”. O serviço também pode ser solicitado pelo Cemig Atende Web, no site da companhia, clicando no serviço “Parcelamento de Débitos”.

A solicitação pode ser feita ainda pelo call center exclusivo para negociação, através do número 0800 721 7003, que funciona de segunda a sexta, das 9h às 21h, e no sábado, das 9h às 15h.

As condições são válidas até o dia 30 de setembro.

Itatiaia