Cruzeiro oficializa camisa 3 que mescla tons de azul

Horas após imagens do seu terceiro uniforme cair nas redes sociais, indo contra uma ideia inicial do clube, o Cruzeiro oficializou o novo uniforme. A camisa 3, que vai estrear nesta quinta-feira, em duelo contra a Chapecoense, no Mineirão, mescla de tons azuis em alusão à a fumaça produzida nas “ruas de fogo” nos encontros da equipe com a torcida nos arredores do Mineirão.