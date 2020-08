Sete Lagoas: Boletim Epidemiológico destaca a atualização do Minas Consciente; saiba mais

O Boletim Epidemiológico desta quinta-feira, 20, apresenta alta de 1,4% nas notificações de casos suspeitos de Covid-19 em Sete Lagoas, elevando o número de casos de síndrome gripal inespecífica em monitoramento a 1.728 pessoas. Já chegam a 4.969 os casos descartados por exames na cidade. Com mais 27 casos positivos, de 17 mulheres e dez homens, a cidade tem agora 1.403 casos confirmados desde o início da pandemia, incluindo 23 óbitos, 16 pacientes hospitalizados e 76 que se recuperam em isolamento domiciliar, sem complicações. Os curados já somam 1.288 pessoas (91% dos infectados). A taxa de letalidade da Covid-19 em Sete Lagoas é hoje de 1,63%.

Internações

Hoje há 52 pacientes hospitalizados na cidade, sendo 34 em leitos de enfermaria e 18 em UTI, o que representa 32% da capacidade de leitos de UTI já instalados no município para atendimento a casos de Covid, incluindo leitos do SUS e da saúde suplementar. Dos 18 pacientes em UTI, 13 são de Sete Lagoas, e os demais, de outras cidades da região.

Hoje são nove pacientes internados no Hospital Municipal (sete deles em UTI). O Hospital Nossa Senhora das Graças tem 33 pacientes na ala Covid, dos quais 28 são usuários do SUS (nove estão em UTI e 19 em leitos de enfermaria). No Hospital da Unimed são oito pacientes internados (um em UTI), e na UPA há dois pacientes em enfermaria. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid do SUS em Sete Lagoas é hoje de 39%. Entre os 52 pacientes hospitalizados, 23 já testaram positivo para Covid, sendo 16 de Sete Lagoas. Há ainda dois pacientes com resultado negativo e 27 aguardando resultado de exame.

Minas Consciente

O Governo de Minas publicou uma atualização das atividades permitidas na Onda Amarela do Programa Minas Consciente, criado para orientar a retomada das atividades econômicas no estado durante a pandemia. Com isso, academias de ginástica e agências de viagem podem voltar a funcionar.

Os protocolos sanitários que regulamentam como esses estabelecimentos poderão operar já estão disponíveis em www.mg.gov.br/minasconsciente.

De acordo com o Estado, enquanto o município estiver na Onda Amarela, os protocolos das academias, por exemplo, serão mais restritivos, exigindo distanciamento mínimo entre os frequentadores, agendamento para garantir que não haja lotação superior à capacidade considerada segura e também uma rígida higienização dos equipamentos.

Uma equipe técnica do município está avaliando as condições para retomada das atividades das academias na cidade. De acordo com os resultados desses estudos, a Procuradoria Geral do Município estuda a publicação de um novo decreto com a atualização das atividades permitidas.

Ascom Prefeitura de Sete Lagoas