Apresentado no Galo, Sasha aponta posição: ‘Um 9 que gosta de sair da área’

A presença do atacante Sasha com a camisa do Atlético se deu após seguidos entraves na justiça envolvendo o Santos, seu ex-clube. Com o fim da ‘novela’, o jogador foi, finalmente, apresentado ao Galo nesta quinta-feira. Com 28 anos, ele chega com aval do técnico Jorge Sampaoli, que foi seu comandante na última edição do Campeonato Brasileiro, quando ele marcou 14 gols com a camisa santista.

Sasha vai usar a camisa 18 e chega no Galo para ser uma das referência do setor ofensivo, que já conta com várias opções. “Não sou centroavante fixo, gosto de sair bastante da área pra buscar o jogo. Quando os jogadores de lado recebem a bola, tento entrar na área como jogador surpresa e também tento fazer isso quando os volantes se aproximam”, garante em entrevista à TV Galo. Dentro deste perfil, ele terá Marrony como concorrente direto na briga pela titularidade.

Reencontro

Já ter trabalhado com Sampaoli e conhecer a filosofia do argentino pesou para o acerto do jogador, que sabe bem como o treinador pode fazer o time chegar longe.

“A responsabilidade é grande não só pela indicação dele, mas pelo peso dessa camisa. Ele é um treinador que conhece muito, em pouco tempo aqui acho que todos já perceberam isso, um cara que gosta de fazer mudanças, este é o seu jeito de trabalhar. O elenco precisa saber assimilar isso para executar bem o que ele pede para os jogos serem menos complicados. No ano passado, aprendi muito com ele e sei que novos ensinamentos virão pra mim e para os companheiros. Aos poucos, todos vão assimilar sua forma de jogo e crescer”

