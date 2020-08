Suspeito de ser um dos chefes do tráfico é baleado durante ação da PM no Pau Comeu, em BH

Um homem apontado pela Polícia Militar (PM) como um dos chefes do tráfico de drogas na Vila Pau Comeu, no bairro Novo São Lucas, região Centro-Sul de BH, foi baleado durante uma operação da PM na noite dessa quarta-feira (19).

O suspeito, de 18 anos, tem 21 registros policiais. A operação teve início após militares do Tático Móvel do 22º Batalhão receberem denúncias de que quatro homens estariam armados em uma das ruas do aglomerado.

Quando a PM chegou no local, encontrou dois suspeitos, que iniciaram fuga. Um deles, conhecido com Feto, teria invadido uma residência e foi encontrado no banheiro do imóvel. O outro tentou passar pelo cerco da PM e foi baleado na perna. Ele foi socorrido, levado para o Pronto-Socorro João XXIII e não corre risco de morrer. Duas pistolas semiautomáticas foram apreendidas.

Fonte: Itatiaia