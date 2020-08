Cruzeiro anuncia contratação de Daniel Guedes em vídeo em Libras

O Cruzeiro confirmou nesta quarta-feira a contratação do lateral-direito Daniel Guedes, de 26 anos. O anúncio foi feito no Twitter com uma publicação na Linguagem Brasileira de Sinais. O atleta foi cedido por empréstimo pelo Santos até o fim de 2021.

Segundo o clube, o vídeo em Libras “teve o intuito de promover uma reflexão sobre a importância da produção de materiais que facilitem a compreensão dos mais diversos tipos de públicos e fazer com que os cruzeirenses que acompanharam a publicação, mas não compreenderam o conteúdo do vídeo, experimentem um pouco da sensação diária vivenciada por pessoas portadoras de alguma limitação auditiva”.

Boa, @jootave7! Muita gente não entendeu o anúncio. Essa é sensação diária de quem tem deficiência auditiva. É nossa missão ser agente transformador e exemplo para a sociedade. O que o Hélio contou é que o DANIEL GUEDES É O NOSSO NOVO REFORÇO! Seja bem-vindo! 🦊#UmTimeDeTodos https://t.co/Bk8auPB1EN pic.twitter.com/G110tpsd8h — Cruzeiro Esporte Clube (de 😷) (@Cruzeiro) August 19, 2020

Guedes estava na mira do Cruzeiro pelo menos desde maio, quando o clube ainda era gerido por um Conselho Gestor. A contratação do lateral-direito é um pedido do técnico Enderson Moreira, que trabalhou com o jogador no período em que comandou o Santos.

“Estes dois atletas (Daniel Guedes e Arthur Caike) são qualificados, já tive oportunidade de trabalhar, sei da competência, da qualidade, estamos trazendo dois nomes bem importantes para nossa sequência”, disse Enderson.

Um dos motivos de a contratação não ter se firmado antes foi o fato de o jogador cumprir suspensão preventiva por doping. Em setembro de 2019, um exame apontou o uso de substância higenamina durante partida entre Goiás (clube pelo qual Daniel atuava na ocasião) e CSA, pelo Campeonato Brasileiro, o que afastou dos gramados.

Em audiência no Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD), realizada em julho, Guedes se livrou da primeira etapa do processo. Dois, dos três auditores presentes, votaram pela aplicação dos oito meses de suspensão – já cumpridos – ao lateral-direito. Um deles votou para absolver totalmente o atleta. A liberação para retorno aos gramados, portanto, foi unânime. A decisão cabia recurso da procuradoria do TJD-AD.

Daniel Guedes foi formado nas categorias de base do Santos. Ele recebeu a primeira oportunidade no profissional justamente com Enderson, em 2014. Em 2019, foi emprestado ao Goiás e participou de 17 jogos, mas não marcou gols. Na Toca da Raposa II, Guedes enfrentará a concorrência do também recém-contratado Raúl Cáceres, ex-jogador do Cerro Porteño.