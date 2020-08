Sete Lagoas: confira os detalhes do Novo Decreto e o boletim de hoje

Novo decreto define horários de funcionamento do comércio e restringe acesso à Serra de Santa Helena

Um novo decreto com regras para o funcionamento do comércio foi publicado pela Prefeitura na tarde dessa terça-feira, 18. De acordo com o documento, enquanto Sete Lagoas se mantiver na onda amarela do Programa Minas Consciente, as atividades consideradas como serviços não essenciais devem passar a funcionar com horário limitado de atendimento ao público. Os estabelecimentos que se enquadrem nos seguintes setores devem funcionar de 8h às 16h: Antiguidades e objetos de arte; Livrarias e papelarias, Armas e fogos de artifício; Artigos esportivos e jogos eletrônicos, e aí se encaixam Comércio de artigos culturais, recreativos e esportivos, produtos de consumo não alimentar; Floriculturas; Lojas de Eletrodomésticos, Móveis e artigos domésticos.

Já as empresas que se encaixam nos ramos de variedades, vestuários e empresas que comercializam jóias e bijuterias devem funcionar de 10h às 18h. As lojas que funcionam dentro de shoppings podem funcionar de 12h às 20h. Os demais ramos de atividade liberados na onda amarela do Minas Consciente podem funcionar em horário livre.

O decreto estipula ainda que bares, restaurantes e empresas do ramo da alimentação e que comercializam bebidas poderão atender clientes para consumo no local até 23h. Ele sugere ainda que o atendimento seja feito com reserva de mesas. Após este horário, só será permitido o serviço de retirada no local ou delivery.

O documento também determina que bancos devem oferecer atendimento presencial ao público por no mínimo 6 horas por dia. Nas casas lotéricas, o funcionamento deve ser de, no mínimo, 10 horas por dia. As instituições bancárias também devem controlar o acesso de clientes para evitar aglomeração e organizar as filas externas de modo que cada cliente se mantenha a pelo menos dois metros de distância do outro.

Outra determinação do decreto é o controle de acesso de veículos à Serra Santa Helena e a limitação de uso de quadras, ginásios e campos poliesportivos públicos à usuários que agendarem a utilização junto à Secretaria Municipal de Esportes. A íntegra do decreto com o detalhamento de todas as atividades liberadas para funcionamento está disponível para consulta no site da Prefeitura: https://www.setelagoas.mg.gov.br/diario-eletronico.

Dados epidemiológicos

O número de notificações de casos suspeitos teve mais uma leve alta, de 1,7%, entre ontem e hoje. Agora são 1.753 casos em monitoramento e 4.831 pessoas que já foram testadas e tiveram resultado negativo para Covid-19. Com mais 20 casos positivos, de dez homens e dez mulheres, o total de casos confirmados na cidade hoje chega a 1.376, entre os quais são 23 óbitos, 16 pessoas internadas, 71 em isolamento domiciliar e 1.266 recuperadas, o que representa 92% dos infectados.

O monitoramento realizado pela Vigilância Epidemiológica começou na décima semana do ano, início de março (veja gráfico acima). Desde então, houve um leve aumento na confirmação de casos na semana 18, entre os dias 26 de abril e 2 de maio. Um novo aumento, desta vez mais acentuado, teve início na semana 23, no início de junho. Um pico no número de confirmações foi identificado na semana 31, entre 26 de julho e 1º de agosto. Desde então, o número de casos positivos vem caindo em Sete Lagoas. De acordo com a Vigilância Epidemiológica, os dados das duas últimas semanas são parciais e podem sofrer alterações.

Hospitalizados

Entre pacientes de Sete Lagoas e de outras cidades da região, com ou sem diagnóstico para Covid, hoje são 44 pacientes hospitalizados em 28 leitos de enfermaria e 16 de UTI, o que representa 28% de ocupação dos leitos de UTI Covid, tanto na rede pública quanto em hospitais particulares. Entre os 16 pacientes internados em terapia intensiva, 13 são de Sete Lagoas.

Hoje temos sete pacientes em leitos do SUS no Hospital Municipal, dos quais cinco se encontram em unidades de terapia intensiva. No Hospital Nossa Senhora das Graças são 29 internados, entre usuários do SUS e de planos de Saúde. Entre os leitos do SUS ocupados, são 12 de enfermaria e nove de UTI. O Hospital da Unimed, que não atende pelo SUS, tem hoje seis leitos de enfermaria e um de UTI ocupados. Na UPA há um paciente em leito de enfermaria. A taxa de ocupação de leitos para pacientes com Covid no SUS em Sete Lagoas está hoje em 34%. Dos 44 pacientes internados hoje em Sete Lagoas, 22 já tiveram resultado positivo para Covid, dois testaram negativo e 20 aguardam resultado de exame.

Combater o coronavírus é dever de todos: ao sair de casa, use máscara. Higienize frequentemente as mãos e mantenha o distanciamento social. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/coronavirus

Ascom Prefeitura de Sete Lagoas