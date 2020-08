Criança de 9 anos morre ao cair do 4º andar de prédio

Um menino de 9 anos morreu, na manhã desta quarta-feira (19), após cair do 4º andar de um prédio, no bairro Santa Lúcia, na região Centro-Sul de Belo horizonte. De acordo com a Polícia Militar, a criança teria discutido com os pais por causa do uso do computador. Após a desavença, a criança teria cortado a tela de proteção da janela e saltou.

“Nós conversamos com a empregada da casa que estava desesperada e ela disse que estava somente ela e a criança no momento da queda e que ela estava fazendo almoço quando foi acionada pelo porteiro dizendo que o menino teria pulado da janela. A mãe da vítima tinha saído para levar a avó da criança ao médico e antes de sair a mãe tinha tirado o computador da criança, alegando um uso em excesso, a decisão deixou o filho irritado e depois disso ocorreu a queda”, contou o major Mauro Junior que atendeu a ocorrência.

A vítima, segundo o que a família informou à polícia, não tinha problemas psicológicos. “Segundo o pai, o filho não tinha nenhum tipo de problema, não estava passando por nenhum tipo de estado depressivo e era uma criança super ativa”, completou o major.

A família da criança está em estado de choque, segundo a polícia. A mãe recebeu a notícia da morte do filho ainda no hospital onde estava com a avô.

O menino caiu de uma altura de cerca de 15 metros. Uma tesoura que teria sido utilizadas para cortar a tela foi encontrada no quarto da vítima. A perícia da Polícia Civil foi acionada, e será instaurado um inquérito policial para apurar o caso e descobrir o que realmente aconteceu.

A queda ocorreu na avenida Arthur Bernardes, por volta das 10h30. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para o local, no entanto, um médico que passava pela avenida atestou o óbito.

