Nova aposta do Cruzeiro passa por exames para assinatura de contrato

O atacante Aírton, de 21 anos, já está em Belo Horizonte e passou na tarde dessa terça-feira pelo teste de Covid-19, na Toca. Ele agora aguarda o resultado negativo para passar pela avaliação física. Depois desse procedimento, o jogador ficará liberado para assinar com o Cruzeiro até o fim de 2023. A equipe paulista deverá manter uma porcentagem nos direitos de Airton.

Jogador de beirada de campo, Airton teve boa passagem na base do Palmeiras, mas acabou emprestado pelo clube no ano passado, quando esteve no elenco do Oeste na disputa da Série B. Ele não teve tantas oportunidades.

Em término de contrato com o Palmeiras, ele decidiu então buscar uma minutagem maior em um clube do interior paulista, no caso a Inter de Limeira, disputando o Paulistão desta temporada.

Ele chega ao Cruzeiro como mais uma aposta do clube, assim como o investimento da Raposa no meia Claudinho, de apenas 19 anos, contratado junto à Ferroviária. Outro jovem talento vindo do interior de São Paulo foi o atacante Guilherme, contratado por empréstimo em negociação com o Ituano.

Desde a saída de Angulo, que retornou ao Palmeiras após solicitação de Luxemburgo, o Cruzeiro busca um homem de beirada de campo. Atualmente, Enderson vem utilizando nessas posições Maurício e o jovem Stênio, de apenas 17 anos. O atacante Welinton também vem sendo um desafogo pelas pontas, sendo aproveitado na etapa complementar das partidas.