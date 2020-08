Mulher presa e menor apreendida por crime de estelionato e moeda falsa

Na terça-feira, 18, policiais militares de Paraopeba receberam denúncia de que duas mulheres haviam distribuído notas com indícios de falsificação no comércio da cidade, notas que foram recebidas pela funcionária de uma loja e por um taxista.

Testemunhas informaram, que as mulheres haviam saído da cidade pela Rodovia BR040, após pegarem carona, e na altura do KM 427 os policiais militares localizaram o veículo em que estavam as suspeitas e realizaram abordagem às duas mulheres.

Ambas informaram que receberam notas no valor de R$100,00 (cem reais) de uma terceira mulher, e que as repassaram em pagamento a um taxista e em uma loja onde adquiriram brinquedos.

As três cédulas falsificadas de R$100,00 e os brinquedos que estavam com as autoras foram apreendidos. As autoras F.S.M, 22 anos e K.E.A.A, 16 anos foram presas e conduzidas para a Delegacia de Polícia.

Agência Local de Comunicação- 25º BPM