ATUALIZAÇÃO: Perseguição e prisão no Centro de Sete Lagoas, pela Polícia Civil

Quatro Investigadores da Polícia Civil de Sete Lagoas que também são Examinadores do Detran, ao voltarem da banca na cidade de Matozinhos se depararam com um veículo SW4 de cor branca transitando pela Av. Norte/Sul em alta velocidade. Quando o condutor parou no semáforo, os policiais encostaram a viatura ao lado desse veículo e se identificaram.

Contudo, ao perceber a abordagem o condutor do veículo empreendeu fuga, conduzindo o seu veículo em alta velocidade e em direção perigosa, chegando a abalroar um motoqueiro que estava na via de rolamento e o jogou ao chão.

Os policiais o seguiram, sentido centro da cidade. O condutor da SW4 seguiu pela rua Souza Viana, no Centro, contudo, perdeu o controle da direção ao fazer a curva na rua Fernandino Júnior, defronte a agência dos Correios, vindo a subir em cima da calçada e colidir com uma placa de sinalização vertical de trânsito danificando-a.

O condutor do veículo foi conduzido para a Delegacia de Polícia e será apresentado à Autoridade Policial e o veículo foi removido para o pátio do socorro credenciado do Detran.

Ascom/ Polícia Civil