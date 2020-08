URGENTE: Em Sete Lagoas, jovem é executado com vários tiros no Boa Vista

Filipe Nathan foi morto a tiros nesta noite de terça-feira, 18, no bairro Boa Vista, o terceiro homicídio nos últimos dias em Sete Laggoas.

O crime ocorreu no Parque Náutico da Boa Vista, onde segundo informações Filipe utilizava a academia comunitária, quando foi surpreedido pelo menos com cinco disparos. O autor do crime fugiu a pé, em destino ignorado.

A situação provou pânico no local, que é bastante frequentado por pessoas que fazem caminhada.

Compareceram no local o SAMU, a Polícia Militar e o Perito da Polícia Civil confirmando o óbito. A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas.

