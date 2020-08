Presidente do Atlético diz que Nathan ficará mais de dois meses sem atuar

O meia teve lesão muscular no bíceps femural da coxa esquerda no confronto contra o Corinthians

O meia Nathan será baixa no Galo por mais de dois meses. A informação foi confirmada pelo presidente Sergio Sette Câmara, na noite dessa segunda-feira (17), em entrevista ao programa Tops da Bola. O jogador, tido pelo treinador Jorge Sampaoli como uma das peças mais importantes do elenco, lesionou-se contra o Corinthians, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, após um chute de fora da área. Exames de imagem apontaram lesão muscular no bíceps femural da coxa esquerda

“A gente sabe que no campeonato vai haver muita contusão. No nosso caso, por exemplo, perdemos o Nathan por mais de dois meses. Ele que vinha muito bem. O Internacional acabou de perder o Guerrero, jogador importantíssimo. Infelizmente, isso vai acontecer, porque é uma sequência muito grande para quem ficou muito tempo parado. E o jogador não aguenta”, disse.

Com isso, Sette Câmara disse que aprova os rodízios de Sampaoli. O treinador argentino já falou publicamente que apenas não tirou Nathan porque não tem, no elenco, um jogador que execute o papel dele no campo. “Por isso, eu estou dando muito valor ao giro que o Sampaoli está dando ao Atlético. Poupando algum jogador, dando um prazo maior de descanso. Mas ainda estamos no início, tem muita coisa para acontecer”, declarou.

Além de Nathan, o atacante Diego Tardelli é outra baixa que o Atlético tem no Departamento Médico. Ele se machucou durante jogo-treino contra o América, em julho, ainda antes do retorno do futebol em Minas. O camisa 9, contudo, rompeu o ligamento do tornozelo e não deve jogar mais neste ano.