Pés de maconha são apreendidos pela PM em Prudente de Morais

Nessa segunda-feira, 17, durante operação policial, os militares receberam informações de que A.P.S.O, 36 anos, estaria cultivando pés de maconha em sua residência.

Como o suspeito já era conhecido dos policiais, estes se dirigiram até a sua casa. Percebendo a presença policial, o suspeito evadiu do local deixando no quintal do imóvel 37 pés de substância semelhante a maconha.

Os policiais militares realizaram diligências para efetuar a prisão do suspeito e lograram êxito em encontra-lo. A.P.S.O afirmou aos militares que, de fato, estaria cultivando as plantas ilegais em sua casa.

O suspeito e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil em Sete Lagoas.

Assessoria de Comunicação Organizacional/PM