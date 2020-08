Plataforma “Sua Festa em Casa” revoluciona o mercado de lives e reúne festas, shows, palestras e espetáculos, tudo em um só lugar

“Em agosto serão mais de 40 lives abertas ao público, além das lives corporativas, exclusivas para clientes de empresas e datas comemorativas”, conta Luciano Vianna, sócio do projeto.

Uma coisa é fato: as lives vieram para ficar e estão cada vez mais diversificadas. Pensando nisso, os sócios Luciano Vianna e Clara Gazzaneo criaram o Sua Festa em Casa, uma plataforma inédita que pretende revolucionar o mercado trazendo não somente festas, mas também shows, palestras, aulas e espetáculos, tudo em um só lugar. A novidade estreou neste mês de agosto e já traz na programação 47 festas diferentes, além de uma live show intimista com Fernando Deluqui, guitarrista do RPM.

“Até hoje não existia uma plataforma que juntasse todo tipo de lives em um só lugar. O objetivo do Sua Festa em Casa é ser esse espaço e a maior plataforma de lives do Brasil ainda neste ano. Trabalhamos com lives abertas ao público e também corporativas, exclusivas para clientes de empresas e para datas comemorativas. O mercado de lives é algo consolidado e, mesmo com a volta dos shows e festas presenciais, passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. Como uma mistura de Spotify e Netflix”, explica Luciano, que já entende bem do mercado de eventos. Ele é DJ e sócio na tradicional Festa Ploc, a maior festa retrô do Brasil.

Para os espetáculos e palestras, o Sua Festa em Casa já iniciou a curadoria de programação e em breve divulgará novidades. Porém, quando o assunto é festa, os eventos online já estão rolando a todo vapor.

“Somos os pioneiros em criar uma ferramenta para agregar as festas online. O diferencial da Sua Festa Em Casa é a cuidadosa curadoria dos eventos. Aqui a programação é sempre pensada para agradar todo tipo de público, com transmissões de qualidade em vídeo e áudio em todas as lives. Para os artistas também oferecemos o diferencial de cuidarmos de toda a gestão de comunicação, operação e tecnologia, para que eles possam com tranquilidade focar naquilo que fazem melhor, que é o seu próprio talento e arte”, explica Clara, também sócia do projeto.

Luciano Vianna explica que o carro-chefe é a Festa Ploc, com duas edições semanais na plataforma. “Mas temos também muitos temas diferentes. Em agosto são 47 festas. Vamos de música indiana a pagode, passando por sertanejo, rock, música eletrônico, entre outros. Diversas festas terão Djs diferentes, mas tudo com a minha curadoria.”

“Queremos ser a Netflix das lives”

Luciano e Clara estão com planos de crescimento para o Sua Festa em Casa e contam um pouco como funcionará a longo prazo para o público. “Temos a confiança de que este será o mais importante player deste mercado em ascensão. Queremos ser a Netflix das lives”, diz Clara.

“Neste primeiro momento estamos na fase de divulgação da plataforma para que todos conheçam. Depois trabalharemos com a assinatura do público e venda de pacotes de festas. O investimento foi compatível com a qualidade do produto e com a nossa confiança nele”, completa Luciano.

Fernando Deluqui no dia 29 de agosto

O primeiro show a ser realizado na Sua Festa em Casa já tem data marcada. No sábado, 29 de agosto, às 21h, a plataforma transmitirá uma live intimista com Fernando Deluqui, vocalista e guitarrista do RPM. O repertório inclui diversos sucessos do grupo. Além do show, haverá também um bate-papo e muita conversa com os fãs. Os ingressos limitados já estão à venda no Sympla. ( https://www.sympla.com.br/ suafestaemcasa ) pelo valor de R$30,00.

Saiba mais sobre o Sua Festa em Casa:

Festeiros e festeiras de todo o planeta, o Sua Festa em Casa ganhou vida neste mês de agosto. O projeto oferece festas particulares exclusivas e também festas diárias. Happy hours, festas comemorativas, aniversários, datas especiais, tudo pode ser realizado na plataforma, que promete ser o maior player de eventos do próximo ano. As transmissões são feitas pelo Zoom. Além disso, teremos festas diárias de todos os ritmos com a curadoria especializada de DJs, tudo para a sua diversão.

Agenda:

Segunda-feira, 19h (quinzenalmente) – Supercarioca (funk antigo) ou Old Skool (Hip Hop e Música Eletrônica)

Terça-feira, 19h (semanalmente) – Rockinho (rock nacional e internacional)

Quarta-feira, 19h (quinzenalmente) – Curry (música indiana dançante) ou Rasta Reggae (reggae)

Sexta-feira, 19h (semanalmente) – Festa Ploc + às 22h London Burning (indie, college, goth, 90s)

Sábado, 19h (quinzenalmente) – Wedding Party (música de todos os tempos dançantes e animadas) ou Flash 70 (flashback) + às 22h Festa Ploc

Domingo, 19h (quinzenalmente) – Sofrência (sertanejo) e Pagodin (pagode e samba)

Novidades, ingressos e mais programações:

YOUTUBE

Https://tinyurl.com/ suafestaemcasa

FACEBOOK

https://www.facebook.com/ asuafestaemcasa

INSTAGRAM

https://www.instagram.com/ suafestaemcasaoficial/

LINKEDIN

https://www.linkedin.com/ company/suafestaemcasa