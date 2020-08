Reunião entre autoridades políticas , lojistas e promotor busca conter aglomerações em Sete Lagoas

Nesta segunda-feira (17), autoridades políticas, judiciais e representantes dos lojistas de Sete Lagoas realizaram uma reunião na sede da Chart Sistemas, na rua Antônio Nascimento Júnior, bairro Manoa, para tratar de assuntos relacionados às aglomerações que ocorreram na cidade no último fim de semana.

O objetivo principal é apertar o cerco das fiscalizações nos próximos 15 dias, para coibir aglomerações em bares, casas de eventos, locais públicos como a Serra de Santa Helena e Lagoa Boa Vista, além de sítios, chácaras e demais espaços particulares para conter o avanço da covid-19 na cidade.

A reunião contou com a participação do o Promotor do Ministério Publico Dr. Paulo Cezar, do Vereador Milton Martins, do Deputado Douglas Melo, do líder do movimento dos lojistas Ubirajara, do prefeito Duílio de Castro e representantes do Sindcomércio, ACI, CDL, GCM.

Foram definidas as ações para elaboração de um novo decreto que deve ser publicado a qualquer momento; veja abaixo as sugestões apresentadas pelos participantes da reunião:

1 – Estipular o horário de funcionamento dos bares e restaurantes até as 22 horas, após esse horário somente delivery, sugerimos também reserva de mesas com documentação dos clientes.

2 – Comércios essenciais funcionarão de 7 as 16 horas, e os demais comércios que se encontram na Onda Amarela de 10 as 18 horas nos dias de semana. Sábados o horário será de 9 as 14 horas.

3 – Ampliar o horário das loterias e bancos de 8 as 18 horas até o dia 29 de agosto.

4 – Fechar a entrada da Serra para carros, permitindo apenas o trânsito local.

5 – Colocar o pessoal da Secretaria de Esporte, para ajudar na orientação da população.

6 – Proibir a utilização de quadras e campos públicos, para evitar a aglomerações.

7 – Aumentar o número de horários de ônibus coletivos.

8 – Punição severa, para participantes de festas clandestinas.

9 – Uso obrigatório de máscara

