Mudar pode ser sinônimo de melhorar; por esse motivo, é hora de procurar alternativas que dinamizem os interiores e ofereçam um novo visual para a sua casa.

Muitas vezes, sentimos que nem as cores nem a decoração nos agradam mais. Por isso, é crucial fazer a seguinte pergunta: você está cansado da decoração da sua casa? Faça uma mudança radical e dê um novo visual aos interiores.

A monotonia não é um bom companheiro para a nossa personalidade; de fato, isso pode gerar uma degradação interna que, pouco a pouco, nos desgasta emocionalmente. Nesse sentido, a maneira como a casa está decorada pode influenciar diretamente.

Geralmente temos um certo respeito pelas mudanças drásticas na vida. Assim, costumamos mudar o guarda-roupa, o estilo de vida, a comida etc., tudo para melhorar o nosso estado de espírito; por outro lado, geralmente subestimamos a ideia de ter uma casa agradável que nos faça sentir bem.

Cansado da decoração da sua casa? Reorganize os móveis

Um dos erros que geralmente cometemos a longo prazo é manter a mesma disposição dos móveis. Recomenda-se trocar a localização de alguns recursos de tempos em tempos, como por exemplo, o sofá, uma estante, a mesa de centro, etc.

No quarto, é sempre bom mudar a disposição da mesa de cabeceira, do guarda-roupa ou até mesmo da cama. Da mesma forma, novos arranjos podem ser feitos na sala de estar, principalmente em relação à televisão e ao sofá, já que eles são os eixos principais em torno dos quais o restante dos móveis é distribuído.

Reorganizar a decoração pode ser um símbolo de progresso pessoal. Isso nos ajuda a dinamizar a nossa vida de tempos em tempos e a sentirmos que a nossa casa tem outro visual. Portanto, dessa forma, uma nova concepção estética será alcançada.

Obter um novo visual em casa é uma tarefa fácil.

Novas cores para os interiores

Entre as mudanças radicais que podemos fazer em casa, devemos destacar uma em particular: o uso de novas cores nos espaços. Somente dessa forma conseguiremos uma nova percepção estética. Vejamos de que forma isso pode ser trabalhado:

As cores que geralmente predominam nas casas são as neutras. Por que não mudar e aplicar uma mais ousada? Há tons vibrantes, intensos e tranquilos. A variedade é muito ampla, basta procurarmos o que realmente nos satisfaça. O quarto é um espaço privado e que contém as características que definem a nossa personalidade. É hora de aplicar a cor que mais combine conosco. Se a casa tiver uma única cor para todos os cômodos, podemos mudar a tendência e procurar por uma alternativa que dinamize a estética interior. Para isso, seria interessante que os cômodos tivessem cores diferentes, a fim de enriquecer cada um dos espaços. Caso estejamos cansados de sempre ver as mesmas cores, podemos recorrer a outras que são mais vivas e originais, como verde-pistache, laranja, salmão, turquesa, etc. O objetivo é nos afastarmos dos estereótipos já estabelecidos em relação à decoração.

Cansado da decoração da sua casa: um novo look

Se você está cansado da decoração da sua casa, mudar de estilo é algo que está ao seu alcance. Dessa maneira, podemos obter uma nova aparência e romper com o conservadorismo ao qual geralmente estamos presos. É sempre bom modificar a decoração para alcançar um novo objetivo.

Se a nossa casa não tiver um estilo definido ou se estivermos cansados do que já temos, podemos procurar por uma nova estética. O procedimento seria feito de duas maneiras: por um lado, mudar toda a decoração, tanto os móveis quanto os objetos; por outro lado, seria aconselhável fazer uma reforma que renovasse todo o espaço.

Muitas vezes não ousamos fazer obras em casa, tanto pela sujeira gerada quanto pelo transtorno que isso nos causará, mas o resultado final vale a pena. Esta seria uma fórmula muito interessante para direcionar a decoração para um novo estilo.

Mudar pisos, paredes e tetos

Se estivermos determinados a fazer uma mudança drástica na decoração, devemos começar pelo estado das paredes e do piso. Talvez seja uma boa hora para colocar o parquet, a fim de obter mais calor e dar um toque terroso à casa.

No caso das paredes e do teto, podemos não apenas pintá-los, como também temos outros componentes de construção que nos permitem proteger melhor a casa e que contribuem para a decoração, como as vigas expostas.