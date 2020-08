Sete Lagoas: confira o Boletim Epidemiológico desta segunda-feira

A taxa de crescimento diário das notificações de casos suspeitos em Sete Lagoas continua abaixo dos 2%. A alta desse final de semana é de 1,22% em 48 horas. Agora são 9.103 notificações desde o início da pandemia, 1.873 pessoas com sintomas gripais em monitoramento e 4.455 que foram testadas e tiveram resultado negativo para Covid. Um óbito foi registrado nesse domingo, um homem de 66 anos que estava internado no Hospital Municipal.

Com mais 40 casos confirmados, de 18 mulheres e 22 homens, Sete Lagoas tem agora 1.332 casos positivos acumulados desde o início do monitoramento, no mês de março. Entre eles são 47 pacientes internados, 23 óbitos, 102 pessoas em isolamento domiciliar e 1.192 recuperados.

Hospitalizados

Ao todo são 47 pacientes internados na cidade, dos quais 20 já tiveram resultado positivo para Covid, sendo 15 de Sete Lagoas, dois de Paraopeba, um de Capim Branco, um de Vespasiano e um de Baldim.

Há seis pacientes internados com resultado negativo para Covid e outros 21 aguardando resultado de exames. Hoje são 28 pacientes internados em enfermaria e 19 em leitos de UTI. Em leitos de terapia intensiva são 14 pacientes de Sete Lagoas e os demais, de outras cidades da região. A taxa de ocupação de leitos de UTI exclusivos para Covid, incluindo os leitos do SUS e de planos de saúde, é hoje de 27%.

No Hospital Municipal, que só recebe pacientes do SUS, são seis internações, cinco delas em leitos de terapia intensiva. No Hospital Nossa Senhora das Graças há 36 pacientes internados na ala Covid, sendo 23 estão em enfermaria (16 em leitos de SUS) e 13 em UTI (dos quais 10 estão em leitos de SUS). No Hospital da Unimed são três internados, um deles em leito de UTI. Na UPA, são dois pacientes em leitos de enfermaria.

Combater o coronavírus é dever de todos: ao sair de casa, use máscara. Higienize frequentemente as mãos e mantenha o distanciamento social. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/coronavirus