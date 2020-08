Saiba como potencializar as vendas do seu negócio com as mídias digitais

Sebrae Minas, em parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), realiza no dia 20/08 capacitação para empreendimentos da Economia Popular Solidária

A pandemia do novo coronavírus gerou medidas de isolamento social, a fim de evitar a proliferação da covid-19, gerando uma redução considerável no consumo de produtos da agricultura familiar, artesãos e pequenos empreendedores com produção familiar e ou caseira. Além mudança de perfil e meios de consumo, os pequenos empreendedores possuem pouca familiaridade com as ferramentas digitais e em muitos lugares até a dificuldade de acesso a internet.

Diante desse cenário, as ferramentas e os meios digitais disponíveis gratuitamente ganham força e passam a ser a melhor opção de divulgação e comercialização para estes empreendedores, pois o consumidor vem se comunicando cada dia mais pelas redes digitais, tendo como objetivo principal a compra e as entregas dos produtos em casa, com o menor contato físico possível.

Para auxiliar os empreendedores da Economia Solidária do Estado de Minas Gerais no fomento à comercialização em meios digitais, o Sebrae Minas, em parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese) promove no dia 20/08 (quinta-feira), das 14h às 16h a palestra gratuita Como potencializar as vendas do seu negócio com as mídias digitais? .Informações e inscrições no link do Sympla.

De acordo com o analista do Sebrae Minas Renato Lana, a ação busca oferecer aos empreendimentos da Economia Popular Solidária algumas alternativas para fomentar as vendas on-line. “Nesse contexto de pandemia, com o fechamento dos espaços de comercialização em decorrência do isolamento social, essa formação busca qualificar os grupos de forma que eles possam se adequar a nova realidade e fomentar suas vendas por meios digitais”, destaca.

Para acompanhar esses novos hábitos de consumo, é importante que o empreendedor aproveite a oportunidade para entender como o cliente procura, age, espera e gasta pela internet. O Sebrae separou algumas dicas para o empreendedor sobre como vender seus produtos na internet para sobreviver à crise. Acesse o conteúdo disponível no link.

Como potencializar as vendas do seu negócio com as mídias digitais?

Data: 20/08

Hora: das 14h às 16h

Informações e inscrição: https://www.sympla.com.br/como-potencializar-as-vendas-do-seu-negocio-com-as-midias-digitais__934017

