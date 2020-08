Votação que vai apontar marca da cidade já começou

Empresas, grupos, entidades e influenciadores se unem para promover a eleição da marca de Sete Lagoas; votação já começou

Há muito tempo não se via tantas forças unidas com um único propósito: o desenvolvimento da cidade

Começou dia 15 e vai até dia 30 de agosto a eleição para escolher a marca de Sete Lagoas, através de votação online pelo site www.vivasetelagoas.com.br. A votação é aberta e o usuário precisa apenas se identificar, para dar mais segurança ao processo.

Vale ressaltar que esta não é uma marca de administração pública, que será substituída a cada nova gestão. É uma marca da cidade de Sete Lagoas, assim como grandes destinos mundiais também possuem a sua: Nova Iorque (EUA), Amsterdã (HOL), Porto (POR), Madrid (ESP).

A eleição de uma marca faz parte do processo de trabalho para destacar a cidade no mercado, resgatar e fomentar a autoestima da população, despertar o sentimento de orgulho e pertencimento, atrair e reter talentos, turistas e negócios.

O projeto nasceu da sociedade civil organizada, através de uma grande rede de parceiros, que passaram a ser conhecimentos como movimento “Sete Lagoas Vive” e o reconhecimento e o apoio do poder público.

“É com muita satisfação, que o SICOOB Credisete apoia a campanha “Sete Lagoas Vive”. Nossa cidade merece e destacar. Temos uma rede de bares e restaurantes, hotéis e comércio em geral, com estrutura para receber e encantar turistas de todo o Brasil. Sempre acreditamos no potencial da nossa cidade!”, conta a Gerente de Negócios do SICOOB Credisete, Adriana Teixeira.

“É perceptível e gratificante a união de esforços para elevar Sete Lagoas, atrair negócios e fomentar a economia local. A população já abraçou esta campanha, que é apenas o início da transformação da nossa cidade. Podem acreditar!”, completa Adriana

Com novos membros a cada dia, já fazem parte do movimento Sete Lagoas Vive: Sebrae, Sicoob Credisete, Uai Hotéis e Pousadas, ACI, CDL, OAB SL, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Turi, Unifemm, Ambev, Sindcomércio, Democrata F.C., Jornal SETE DIAS, site Setelagoas.com.br, Senac, Projeto Interiorizar, Santa Helena Valley, Grupo Alvo, Grupo Ação, Grupo Sinergia, Conversus, Farminas, UAI Gastrô, UAI Eventos, Circuito das Grutas, Associação CriaRH, Preqaria Cia de Teatro, conselheiros municiais de turismo, cultura, patrimônio histórico, músicos, artesãos, artistas plásticos, produtores culturais, Prefeitura e Câmara Municipal.

Para se chegar aos elementos visuais que formam as duas marcas que foram levadas para a votação popular, representantes deste movimento participaram de um longo trabalho de consultoria com o Instituto de Design Inovação e Tecnologia (IDIT), através de workshops, palestras, entrevistas e reuniões.

Ajude a compartilhar essa campanha e participe da votação!

Por Marcelo Paiva