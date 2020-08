Mexa-se vai voltar dentro do novo Programa de Lazer, Esporte e Saúde na Cidade

A Prefeitura de Sete Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura, irá lançar o Programa de Lazer, Esporte e Saúde na Cidade (PLESC). Além de atender à Lei Ordinária nº 8.522/2015, que institui o antigo Mexa-se, irá abranger também modalidades esportivas como futsal, handebol, vôlei, basquete e futebol de campo, com escolinhas gratuitas dentro dos polos de apoio.

O objetivo do programa é promover a saúde de forma preventiva por meio de atividades físicas no que diz respeito ao controle de peso, melhora nas articulações e circulação sanguínea, respiração, além da socialização entre comunidades e inclusão social.

Em 2018, a então Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SMEL) descobriu falhas nos documentos de pagamentos dos professores contratados e outras irregularidades em compras de uniformes, lanches e ônibus, levadas ao conhecimento do Ministério Público, que solicitou explicações e, juntamente com a Procuradoria Geral do Município, a paralisação do programa, que na ocasião se chamava “Saúde em Movimento”.

No PLESC, a situação será diferente. Empresas serão contratadas para selecionar os profissionais, garantindo mais lisura no processo. Para isso, foi feito no mês de junho um credenciamento para registro de documentos de experiência e regulamentação do Conselho Regional de Educação Física (CREF), onde várias empresas puderam concorrer.

A resposta será publicada tão logo os documentos sejam analisados. Outra reunião será marcada assim que a microrregião de Sete Lagoas estiver na onda verde do programa Minas Consciente, do Governo de Minas, permitindo assim as atividades não essenciais e eventos ao ar livre.

“A princípio, dez polos serão beneficiados, priorizando os mais movimentados no antigo Mexa-se. Até o momento, estão na lista os polos da Lagoa Paulino, Boa Vista, Nova Cidade, Cidade de Deus e Carmo”, afirma o secretário adjunto de Esportes e Lazer, Fabrício Fonseca.

Todos os profissionais contratados, após o processo de seleção, deverão ser capacitados, registrados e credenciados no CREF e contarão com o auxílio de um estagiário(a). Para participar do processo seletivo, interessados devem encaminhar currículo à Secretaria Adjunta de Esportes e Lazer, na avenida Maurílio de Jesus Peixoto, nº 535, na orla da Lagoa da Boa Vista, ou enviar e-mail para fabriciofonseca.esporte@setelagoas.mg.gov.br. A responsabilidade de contratação será das empresas vencedoras e a prioridade é para profissionais de Sete Lagoas.

Segundo Fabrício Fonseca, uma live está sendo preparada para esclarecimentos e apresentações das empresas e profissionais contratados. “Estamos buscando de todas as formas divulgar ao máximo o programa e, tão logo o Minas Consciente nos coloque na onda verde, apresentaremos a todos os profissionais selecionados e vamos esclarecer dúvidas, além de fazermos uma demonstração das atividades. Vamos acompanhar de perto, junto às empresas, e o profissional que descumprir as clausulas contratuais será substituído”, diz o secretário adjunto.

Mais informações: (31) 3771-8165 ou (31) 3772-8856

Ascom Prefeitura de Sete Lagoas