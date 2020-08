Covid-19: Boletim atualiza lista de bairros com mais casos confirmados

Sete Lagoas fecha a semana pelo sexto dia seguido com aumento de notificações inferior a 2%. Segundo o boletim epidemiológico deste sábado, nas últimas 24 horas foi registrado um acréscimo de 1,58% no número de pessoas com algum sintoma gripal, elevando o total a 8.993 suspeitos desde o início da pandemia.

Hoje a Vigilância Epidemiológica do Município monitora 1.860 pessoas, destes, 103 tiveram diagnóstico positivo para Covid e seguem em isolamento domiciliar. A Vigilância já concluiu o acompanhamento de 1.443 casos. Os recuperados já somam 1.158 pessoas e os que tiveram resultado negativo confirmado por testes chegam a 4.398.

Mais 43 casos foram confirmados, sendo 27 mulheres e 16 homens, elevando o total de contaminados a 1.292 desde o início da pandemia, incluindo 22 óbitos e nove pacientes hospitalizados. Dez óbitos suspeitos foram descartados e não há novos óbitos sendo investigados.

Confira os bairros com mais casos confirmados de Covid-19:

Progresso: 71

Jardim Arizona: 45

Centro: 43

Nossa Senhora Do Carmo I: 39

Nossa Senhora Das Graças: 38

Montreal: 37

Santo Antonio: 37

São Geraldo: 34

JK: 34

Boa Vista: 32

Cidade De Deus: 31

Mangabeiras: 27

Nova Cidade: 24

Interlagos I: 23

Jardim Europa: 22

Interlagos II: 20

Verde Vale: 20

Belo Vale I – 19

Vapabuçu: 19

Canaan: 18

17 CASOS

Barreiro, Jardim Primavera II, São Francisco,

16 CASOS

Luxemburgo.

15 CASOS

Indústrias.

14 CASOS

Catarina, Emília, Jardim Cambuí, Orozimbo Macedo, Santa Luzia,

13 CASOS

Braz Filizola, Canadá, Manoa, São Vicente, Santa Helena e Santa Rita.

12 CASOS

Aeroporto, Bernardo Valadares e Esperança.

11 CASOS

Fátima, Jardim Primavera I, Residencial Da Vinci São Dimas e Vale da Palmeiras.

10 CASOS

CDI, Padre Teodoro I e São Cristóvão.

9 CASOS

Itapuã I.

8 CASOS

Alvorada, Papavento, Santa Elisa, São João I, Santa Rosa, Vila Brasil e Wenceslau Braz.

7 CASOS

Brasília, Eldorado, Morro do Claro e São Pedro.

6 CASOS

Dante Lanza, Iporanga, Novo Horizonte e São José.

5 CASOS

Bela Vista I, Bela Vista II, Cedro Cachoeira, Fazenda Velha, São Jorge e Titamar.

4 CASOS

Belo Vale II, Distrito Industrial, Dona Dora, Nossa Senhora de Lourdes, Olinto Alvim, Santa Felicidade, Recanto do Cedro, Santa Marcelina, Tamanduá e Universitário.

3 CASOS

Alex Paiva, Bom Jardim, Bouganvile II, Industrial, Itapuã II, Jardim dos Pequis, Residencial Por do Sol e Santa Maria.

2 CASOS

Carmo II, Cidade Nova, Esmeradas II, Estiva, Flórida, Glória, Goiabeiras, Honorina Pontes, Indústrias II, Lontra, New York, Mata Grande, Panorama, Portal da Serra, Riacho do Campo, Silva Xavier e Várzea.

1 CASO

Anchieta, Areias, Bandeirantes, Bela Vista III, Bouganvile I, Brejinho, Canadá II, Condomínio, Lagoa Azul, Dona Silvia, Embrapa, Esplanada do Moinho, Iraque, Lagoa Grande, Monte Carlo, Recanto da Serra e Residencial Blue Garden.