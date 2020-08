Adversário do Galo, Ceará busca primeira vitória no Brasileiro

Invicto no Campeonato Brasileiro, o Atlético vai receber o Ceará neste domingo (16), às 11h, no Mineirão, para tentar manter a boa fase. Do outro lado, o Vozão busca justamente a primeira vitória na Série A, tendo perdido para o Sport e empatado com o Grêmio até então. As equipes vão entrar em campo pela terceira rodada do Brasileiro.

O Ceará contratou o técnico Guto Ferreira durante a pandemia após a saída de Enderson Moreira, que veio para Minas Gerais a convite do Cruzeiro. Com a retomada do futebol, o Ceará chegou às finais do Campeonato Cearense e foi campeão da Copa do Nordeste depois de bater o Bahia na final.

Na Série A, porém, o começo não foi muito bom. Na análise do jornalista Gerson Barbosa, setorista do Ceará pra Rádio O POVO CBN, o time teve um apagão neste começo de disputa do Brasileiro.

“O Ceará foi campeão da Copa do Nordeste jogando muito bem. Foi muito superior ao Fortaleza e ao Bahia nas finais. O time está jogando bem, mas teve um apagão no jogo contra o Sport na primeira rodada. Um apagão defensivo, que era o principal destaque do time. Contra o Grêmio, sentiu o aspecto físico. Sentiu a falta do Vina, porque precisou criar e não tinha ele. Se o Ceará tivesse o Vina e bem fisicamente, teria ganho do Grêmio”, comentou Gerson Barbosa.

Vina segue como baixa do Ceará. Ele já passou pelo Atlético, mas agora defende a camisa do Vozão e estava em boa fase no time. O jogador tem queixado de desconforto na coxa e é uma baixa importante para Guto Ferreira. Para este domingo, o time deve ter Fernando Prass; Samuel Xavier, Klaus, Luis Otávio e Bruno Pacheco; Charles, Fabinho e Fernando Sobral; Rafael Sobis, Rick (Jacaré) e Cléber.

O Atlético, por sua vez, fez dois bons jogos contra Flamengo e Corinthians pelo Brasileirão. O time conseguiu ter um domínio mais claro sobre o Timão, mesmo tendo largado atrás no placar. Sampaoli tem rodado o elenco e testado esquemas, colocando em campo uma equipe bastante coletiva e ofensiva.

Um provável Galo para este domingo tem Rafael; Guga, Júnior Alonso, Réver e Guilherme Arana; Allan, Hyoran e Alan Franco; Savarino, Keno (Marquinhos) e Marrony. Provável mesmo, até porque Sampaoli tem surpreendido na escalação a cada jogo.