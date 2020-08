América leva gol no último minuto e empata com Operário-PR no Independência

Até os 48 minutos do segundo tempo, o América estava se reabilitando da derrota em casa na rodada passada da Série B do Campeonato Brasileiro. Após uma boa atuação no primeiro tempo, o Coelho vencia o Operário-PR, nessa sexta-feira, no Independência, pela terceira rodada da competição nacional, mas levou o gol de empate faltando um minuto para o fim da partida e amargou o 1 a 1 no Horto, em mais um tropeço como mandante.

Diferentemente da derrota para o Cuiabá, quando pouco criou, o América mostrou futebol e poderia ter feito mais gols na etapa inicial. Se não fosse o goleiro Rodrigo Viana, que fez quatro boas defesas no primeiro tempo, o Coelho teria ganhado por goleada. Só nos primeiros 45 minutos, foram dez finalizações do time alviverde contra quatro do Fantasma.

Juninho marcou o gol do Coelho aos 9 minutos do primeiro tempo. Matheusinho recebeu na intermediária de ataque e descolou um belo passe por cima da defesa do Operário achando Juninho na área. O volante dominou e, quase sem ângulo, bateu cruzado vencendo o goleiro Rodrigo Viana.

Mas, na segunda etapa, o time parou de jogar e pouco criou jogadas ofensivas. Acabou castigado com um gol aos 48 minutos do segundo tempo do lateral-esquerdo Julinho.

Com mais um tropeço em casa, o América foi a quatro pontos e desperdiçou a chance de voltar ao G4 da Série B. Já o Operário, que ainda não perdeu na competição, se manteve invicto e chega a cinco pontos, na vice-liderança provisória.

O Coelho volta a campo na próxima segunda-feira (17), às 20h, para enfrentar o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, pela quarta rodada da Série B. Na terça (18), às 19h15, o Operário recebe o CSA, no Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR).

América 1 x 1 Operário

América: Matheus Cavichioli; Diego Ferreira, Messias, Eduardo Bauermann e João Paulo (Anderson Jesus); Ze Ricardo, Juninho e Alê (Geovane); Matheusinho (Marcelo Toscano), Rodolfo (Sávio) e Felipe Augusto (Vitão). Técnico: Lisca

Operário: Rodrigo Viana; Sávio (Lucas Batatinha), Bonfim, Ricardo Silva e Julinho; Mazinho (Reniê), Marcelo, Tomas Bastos e Thomaz Santos (Jean Carlo); Douglas Coutinho (Bustamante) e Jefinho (Schumacher). Técnico: Gerson Gusmão

Motivo: 3ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B

Data: 13 de agosto de 2020, sexta, às 19h15

Local: Arena Independência, Belo Horizonte (MG).

Gols: Juninho (9’/1º), Julinho (48’/2º)

Cartão Amarelo: Vitão (América); Bonfim (Operário)

Árbitro: Rodrigo Batista Raposo (DF)

Auxiliares: Lucas Torquato Guerra (DF) / Kleber Alves Ribeiro (DF)

