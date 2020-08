Sete Lagoas recebe operação tapa-buraco

No último ano, a Prefeitura de Sete Lagoas colocou em prática a maior operação tapa-buracos da história da cidade. A medida teve como principal objetivo recuperar ruas de todos os bairros que há anos não recebiam este tipo de serviço e, em alguns casos, estavam intransitáveis.

Para manter as equipes nas ruas de maneira constante, foi preciso realizar duas concorrências públicas para contratar empresas especialistas neste tipo de operação. No total, os contratos somaram mais de R$ 16 milhões. “A demanda era enorme e, por isso, foi preciso um cronograma abrangente com a utilização de diversas turmas de trabalho no mesmo dia”, explica Antônio Garcia Marcial, o Toninho Macarrão, secretário municipal de Obras Públicas.

Os trabalhos foram iniciados ainda no segundo semestre de 2019 e, inicialmente, foram contempladas ruas e avenidas que recebem um grande fluxo de trânsito. A partir da segunda etapa do planejamento, o serviço foi distribuído por bairros de todas as regiões de Sete Lagoas.

Nos últimos 40 dias, por exemplo, foram contempladas ruas dos bairros Belo Vale, Nova Cidade, Manoa, Canaã, Jardim Europa, São Pedro, Bernardo Valadares, Carmo, Santa Luzia, Centro, Funcionários, Jk, Orozimbo Macedo, Santo Antônio, Vale das Palmeiras, Eldorado, Bela Vista, Boa Vista, Braz Filizola, São Geraldo, CDI, Santa Maria, Jardim dos Pequis, Morro do Claro, Cidade de Deus, Bouganville II, Montreal, São Francisco, Dona Silvia, Santa Lúcia, Alvorada, Chácara do Paiva, Emília, Fátima, São Dimas, Jardim Arizona, Padre Teodoro, Vila Brasil, Progresso, Tamanduá, Jardim Primavera, Vapabuçu, Canadá, Luxemburgo, Esmeradas, Universitário, Dante Lanza, Itapoã I e Itapuã II.

A Prefeitura já prepara mais uma concorrência pública para manter a operação tapa-buracos após a finalização do contrato vigente. O serviço está garantido nos próximos dias, mas a recuperação completa das ruas continua como prioridade da administração, que não vai deixar o serviço ser paralisado.