Prefeitura define cronograma de pagamento do servidores até o fim do ano

A Prefeitura de Sete Lagoas apresentou o cronograma de pagamento dos vencimentos dos servidores públicos municipais até o fim de 2020. O anúncio foi feito pelo prefeito Duílio de Castro, que confirmou o acerto de maneira antecipada também nos meses de agosto, setembro, outubro e dezembro.

Também foi confirmado o limite de data para depósito em conta do 13º salário de 2020. Mesmo com a queda de arrecadação provocada pela pandemia do novo coronavírus, a Prefeitura conseguiu antecipar o pagamento dos servidores desde março. A medida foi possível graças à contenção de gastos adotadas desde o início do atual governo.

Nesta sexta-feira, 14, o prefeito Duílio de Castro revelou as datas dos próximos acertos da folha salarial da administração. O cronograma define o salário de agosto, que será pago no próximo dia 31, e em setembro, outubro, novembro e dezembro, sempre no dia 30 do próprio mês trabalhado. Assim, serão ao todo dez meses com salários sendo pagos de maneira antecipada.

“Este é mais um resultado do nosso planejamento. O servidor público sempre foi prioridade e este cronograma de datas garante tranquilidade a todos. Estamos mudando a cara de Sete Lagoas e o servidor faz parte disso. Nosso abraço e reconhecimento”, comemorou o prefeito Duílio de Castro.

Já o 13º salário, que foi motivo de transtorno para o funcionalismo em outras administrações, será quitado até o dia 15 de dezembro, dentro do prazo estabelecido por lei, que é dia 20.

Ascom/prefeitura de Sete Lagoas