Novo óbito registrado em Sete Lagoas; veja o boletim

O número de casos suspeitos de Covid-19 notificados na cidade subiu 1,9% entre ontem e hoje. Agora são 8.853 suspeitos desde o início da pandemia, 1.864 pessoas sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde e 4.297 que apresentaram sintomas e tiveram resultado de exame negativo.

Mais 32 casos foram confirmados nas últimas 24h. Sete Lagoas tem hoje 1.249 casos positivos, entre os quais são nove pessoas internadas, 138 em isolamento domiciliar e 1.080 curadas. O índice de recuperados segue em 86%. Um novo óbito foi registrado ontem à tarde. A paciente era uma mulher de 88 anos que estava internada no Hospital da Unimed. Agora são 22 óbitos confirmados e dez descartados por exames. Não há óbitos suspeitos em investigação na cidade.

Internações

Sete Lagoas tem hoje 35 pacientes internados com síndrome respiratória aguda grave. Destes, 18 já testaram positivo para Covid, sendo nove de Sete Lagoas. Há nove pacientes internados com resultado negativo e oito aguardando diagnóstico.

Dos 35 pacientes hospitalizados, são 21 em leitos de enfermaria e 14 em leitos de UTI, o que representa 25% da capacidade de leitos de terapia intensiva instalada na cidade, considerando-se a estrutura do SUS e de saúde complementar. Entre os 14 pacientes em leitos de UTI, oito são de Sete Lagoas e seis de cidades vizinhas, como Paraopeba, Baldim, Vespasiano, Capim Branco e Pompeu.

Hoje são sete pacientes em leitos do SUS no Hospital Municipal (seis em UTI) e no Hospital Nossa Senhora das Graças são 25 internações, entre SUS e planos de Saúde. Entre os leitos do SUS, são 14 de enfermaria e 5 de UTI. O Hospital da Unimed, que não atende a pacientes do SUS, tem hoje um leito de enfermaria e um de UTI ocupados. Na UPA, há um paciente em leito de enfermaria. A taxa de ocupação de leitos para pacientes com COVID no SUS em Sete Lagoas está hoje em 26,8%.

Flexibilização

O Comitê Extraordinário Covid-19, do Governo de Minas, publicou na noite dessa quinta-feira, 13, uma deliberação que autoriza as cidades que possuem hospitais particulares a decidirem sobre o próprio avanço de onda no programa Minas Consciente. Essa autonomia pode ser exercida pelos próximos 15 dias, até que a comissão estabelecida pelo Estado defina como os leitos de saúde suplementar irão pesar nos indicativos de avaliação do Minas Consciente. “Por possuir dois hospitais com leitos que atendem a pacientes de planos de saúde, Sete Lagoas se qualifica para migrar para a onda amarela”, explica o secretário municipal de Saúde, Dr. Flávio Pimenta.

Assim, de acordo com uma autorização expedida pelo Governo do Estado, por meio da Deliberação nº 78, publicada nessa quinta-feira, o Município editou o decreto 6.337, de 14 de agosto de 2020, que autoriza o funcionamento de atividades comerciais que se encontram na onda amarela. O decreto tem validade de duas semanas.

A onda amarela do Programa Minas Consciente engloba empresas dos ramos do vestuário, livrarias, salões de beleza e clínicas de estética, floriculturas, entre outros. Além dos serviços autorizados a funcionar, o programa traz também os protocolos que devem, obrigatoriamente, ser obedecidos pelos estabelecimentos.

O prefeito Duílio de Castro agradeceu a paciência e apoio dos comerciantes e de grande parte da população, que se conscientizou, para que a cidade pudesse manter os índices de contaminação e internações em níveis suficientes para a flexibilização, mas reforçou que o controle entre economia e pandemia deve continuar. “A pandemia não acabou. Fizemos nosso dever de casa, ampliando nossa estrutura de saúde. Peço agora que os lojistas mantenham a segurança quanto ao uso de máscara, álcool-gel e distanciamento social para que possamos avançar ainda mais”, pediu o prefeito.

Para saber mais sobre as atividades autorizadas e sobre os protocolos de segurança, acesse o site mg.gov.br/minasconsciente.