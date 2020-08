URGENTE: Sete Lagoas avança para Onda Amarela; Decreto Municipal foi publicado

A Prefeitura Municipal de Sete Lagoas, publicou nesta sexta-feira (14), novo Decreto, que libera o avanço da cidade que estava na Onda Vermelha para Amarela, de acordo com Deliberação do Comitê Extraordináro Covid-19 de Minas Gerais, nº 78, publicada na quinta-feira, 13.

” No período de 15 dias , a partir da publicação da Deliberação, fica autorizado o funcionamento das atividades econômicas dos segmentos previsto nas Ondas Vermelha- Serviços essenciais e Amarela- Serviços não essenciais no município de Sete Lagoas”, diz o documento.

O decreto afirma que, ” fica suspenso o funcionamento dos segmentos de atividades econômicas previstas na Onda Verde, conforme classificação do “Programa Minas Consciente, até decisão contrário”.

Considerando a Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 de Minas Gerais nº 78, de 12 de agosto de 2020, que “Fixa prazo para avaliação sobre a edição de normas para as microrregiões do Plano Minas Consciente onde houver hospital privado equipado com leitos em unidades de terapia intensiva e que atenda exclusivamente a rede suplementar de saúde”;

Considerando que a referida Deliberação fixa o prazo de quinze dias para a avaliação da conveniência e oportunidade de edição de normas para as microrregiões do Plano Minas Consciente onde houver hospital privado equipado com leitos em unidades de terapia intensiva e que atenda exclusivamente a rede suplementar de saúde e, que neste período, os municípios das microrregiões que satisfizerem esses requisitos observarão a legislação municipal de enfrentamento da pandemia de COVID-19 e, de modo subsidiário, no que couber, as normas do Plano Minas Consciente;

Considerando que, de acordo com os dados do Município de Sete Lagoas no Painel de Monitoramento1 do Coronavírus da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, atualizados em 14/08/2020, a proporção de leitos de UTI ocupados é de 49,21% e a proporção de leitos ocupados com COVID é de 17,46%, percentuais abaixo da média da Macrorregião Central do Estado, que são de 74,37% e 36,03%,

respectivamente;

Considerando que a ocupação de leitos no Município de Sete Lagoas se mantém estável, apresentando variações irrisórias ao longo dos dias, se mantendo sempre abaixo da média estadual, sobretudo da Macrorregião Central;

Considerando que outros Municípios da Macrorregião Central do Estado, como Belo Horizonte, Betim e Contagem, adotaram medidas de flexibilização dos comércios locais;

Considerando nova retificação da planilha de divisão dos setores econômicos2 Programa Minas Consciente;

Onda Verde:

Onda Vermelha:

O que funciona: Atividades essenciais; agropecuária; alimentos. bancos e seguros; cadeia produtiva e atividades acessórias essenciais; telecomunicação, comunicação e imprensa, transporte veículos e correios, tratamento de água, esgoto e resíduos sólidos, hotéis a afins, atividades jurídicas e contábeis;

Onda Amarela:

Antiguidade e objetos de arte; armas e fogos de artifício, artigos esportivos e jogos eletrônicos, produtos agrícolas, plantas e floriculturas; móveis, tecidos e afins, departamento e variedades, livros, papelaria, dicos e revistas , vestuário, design e decoração, duty free, formação de condutores, jóias e bijouterias, salões de beleza e estética, outras atividades acessórias, ensino extracurricular, atividades fotográficas e similares, representantes comerciais e agentes do comércio, publicidade, atividades profissionais científicas e técnicas

O que não pode funcionar: Onda Verde

Aluguel de objetos pessoais e domésticos, clubes, academias, atividades de lazer e esportivas, eventos, museus, cinemas e atividades incentivadoras de grandes aglomerações, outras atividades de serviços pessoais e turismo.