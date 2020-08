“Sete Lagoas Conectada”: pontos da área central terão internet gratuita

Quatro pontos com grande circulação de pessoas terão internet com acesso gratuito em Sete Lagoas

Usuários de dispositivos móveis com conexão à internet ganharão quatro pontos de acesso gratuito à rede em Sete Lagoas. A Prefeitura lança o projeto “Sete Lagoas Conectada”, que inicialmente oferece sinal wi-fi em quatro espaços públicos da cidade: Parque Náutico da Boa Vista, Centro de Apoio ao Turista (CAT), Biblioteca Pública e Terminal Urbano.

O serviço terá capacidade para suportar cerca de 50 usuários simultâneos, para navegarem com a velocidade de 50 Mb e, para acessá-lo, bastar ligar o wi-fi do aparelho e conectar-se na opção “Sete Lagoas Conectada”. Automaticamente, o sistema abrirá uma tela para cadastro prévio, que servirá para qualquer um dos quatro pontos. O usuário deverá realizar o cadastro com o número de telefone, e-mail ou conta do Facebook. Depois disso, será enviado um código para confirmação e será liberado o acesso. Cada usuário terá direito a duas horas de navegação diária.

A conexão já está disponível na orla da Boa Vista, com melhor sinal em uma distância máxima de 300 metros entre o campo de futebol e a Secretaria Adjunta de Esportes e Lazer. “Na próxima semana os demais pontos serão instalados, sempre a uma distância máxima de 300 metros do entorno de cada local”, afirma o coordenador de TI da Prefeitura, Márcio Aguiar.

Atendendo às orientações dos órgãos de segurança pública municipal, a rede não funcionará 24 horas por dia, portanto, seguem os horários de acordo com a demanda dos devidos locais: Parque Náutico da Boa Vista e CAT – 6h às 23h, Terminal Urbano – 5h às 0h e Biblioteca Pública – 8 às 17h.

Segundo o prefeito Duílio de Castro, a implantação irá apoiar principalmente a volta às aulas de maneira virtual durante a pandemia do coronavírus. “Além de promovermos o contato com o mundo digital, principalmente para aqueles que não têm acesso em casa e precisam estudar, fazer cursinhos neste período cuja maneira permitida é a não presencial, é também um entretenimento para turistas e famílias, além de segurança, caso seja necessário chamar um aplicativo de transporte ou algum familiar”, comenta o prefeito.