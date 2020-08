América x Operário: com retorno de artilheiro, Coelho busca reabilitação na Série B

Será o segundo duelo entre as duas equipes nesta temporada; em março, o Coelho eliminou a equipe adversária da Copa do Brasil

O América entra em campo, às 19h15 desta sexta-feira, 14, na Arena Independência, para encarar o Operário-PR, buscando a reabilitação na Série B do Campeonato Brasileiro, depois de perder na rodada passada para o Cuiabá-MT, por 1 a 0. A tarefa do Coelho não será fácil, já que a equipe paranaense é vice-líder da Série B e está invicto na competição, com uma vitória e um empate.

Será o segundo duelo entre as duas equipes nesta temporada. No dia 5 de março, o América eliminou o Operário na segunda fase da Copa do Brasil, com vitória em Ponta Grossa por 2 a 0, com gols de Rodolfo e Felipe Augusto.

Para buscar a vitória na noite desta sexta, o técnico Lisca promove a volta da titularidade ao centroavante Rodolfo, que entrou no segundo tempo da derrota para o Cuiabá. Artilheiro do time na temporada até aqui, ele ficou afastado do time por causa de uma lesão no joelho direito.

A volta de Rodolfo pode amenizar a deficiência no ataque do time, que perdeu Ademir, vice artilheiro do time.

“Nosso ataque tem sido um problema recorrente e precisamos resolver isso o mais rápido possível. Contra a Ponte, já tivemos dificuldades, marcamos o gol no rebote de um pênalti inexistente. Contra o Cuiabá, nossa atuação foi vexatória. Se repetirmos esse nível de jogo, vamos perder de novo, ainda mais diante de adversários que entram fechados e esperando nosso erro para sair no contra-ataque”, disse Lisca.

Afastado

O América não contará, pelo segundo jogo seguido, com o lateral-direito Leandro Silva. O jogador havia ficado de fora do jogo da última terça, por ter tido um resultado inconclusivo em um exame de Covid-19. O jogador foi novamente submetido ao exame e a contraprova mostrou resultado negativo.

Como medida preventiva, o departamento médico americano decidiu deixar o jogador em isolamento até que um terceiro teste seja feito, o que vai acontecer neste sábado (15).

América x Operário

América: Airton, Diego Ferreira, Eduardo Bauermann, Messias e João Paulo; Zé Ricardo, Juninho e Alê; Mateusinho, Rodolfo e Felipe Azevedo. Técnico: Lisca

Operário: Rodrigo Viana, Sávio, Bonfim, Ricardo Silva e Julinho; Mazinho, Marcelo, Tomaz Bastos e Thomaz Santos (Jardel); Douglas Coutinho e Jefinho. Técnico: Gerson Gusmão.

Motivo: 3ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B

Data: 14 de agosto de 2020, sexta, às 19h15min.

Local: Arena Independência, Belo Horizonte (MG).

Arbitragem: Rodrigo Batista Raposo (DF)