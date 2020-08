Baixa para Sampaoli: Galo confirma lesão do meia Nathan

O meia Nathan, que deixou o campo contra o Corinthians com incômodo na coxa esquerda, nessa quarta (12), teve detectada uma lesão muscular no bíceps femoral. Segundo informou o médico Rodrigo Lasmar, do Atlético, o jogador já iniciou tratamento na Cidade do Galo.

“O jogador Nathan saiu do jogo de ontem se queixando de dores na região posterior da coxa esquerda. Agora à tarde, realizou exames de imagem, que confirmaram uma lesão muscular no bíceps femoral. O jogador esteve hoje no CT para iniciar o tratamento e a partir de agora fica aos cuidados da fisioterapia, para que se recupere o mais rápido possível”, colocou Lasmar em divulgação do Atlético nas redes sociais.

Nathan teve que ser substituído contra o Corinthians por dores na coxa. Antes, fez o terceiro gol do Galo, tento que garantiu a vitória sobre o Timão. O Atlético não informa previsão de recuperação.

O meia foi titular de Jorge Sampaoli em todos os jogos do treinador no comando do Galo. Com quatro gols, é o artilheiro do time em 2020, seguido por Savarino, Hyoran e Franco Di Santo, que já deixou o clube.