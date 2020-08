Escola Técnica de Sete Lagoas comemora o sucesso do primeiro processo seletivo on-line

A Escola Técnica Municipal de Sete Lagoas realizou, no último dia 9 de agosto, seu primeiro Processo Seletivo On-Line. Com mais de 40 anos de tradição, oferecendo diversos cursos técnicos para a região, a ETMSL inovou aplicando prova on-line para cerca de dois mil candidatos. Os cursos técnicos oferecidos são: Administração, Análises Clínicas, Edificações, Eletrônica, Eletrotécnica, Enfermagem, Mecânica, Meio Ambiente, Metalurgia e Química.

“Os contratempos no início da aplicação foram resolvidos por uma equipe técnica que estava de plantão na instituição. Todos conectados através do site da instituição, telefone e redes sociais (Facebook, Instagram e WhatsApp), atenderam as demandas e solucionaram as dificuldades dos candidatos para acessar o ambiente de avaliação”, explica a pedagoga da instituição, Simone Cristina de Almeida.

A prova, elaborada por professores da ETMSL, contou com questões inéditas e bem direcionadas ao contexto da Educação Profissional. Os alunos tiveram quatro horas para realização da prova, que tinha 15 questões de Língua Portuguesa e 15 questões de matemática. “Essa inovação vem para integrar as demandas sociais ao momento em que vivemos, visto que a formação do sujeito não pode ficar estagnada”, destaca a diretora Elis Cristina de Souza.

Os resultados classificatórios serão divulgados no site http://fumep.setelagoas.mg.gov.br/ no dia 18 de agosto, a partir das 15 horas. As aulas remotas estão previstas para início no dia 24 de agosto, por meio da Plataforma Google.

CRONOGRAMA

18/08/2020: Divulgação do resultado final. A partir das 15h.

20, 21 e 24/08/2020: Realização da 1ª chamada e matrícula

25 e 26/08/2020: Realização da 2ª chamada e matrícula (caso haja desistência)

27/08/2020: Realização da 3ª chamada e matrícula (caso haja desistência)

28/08/2020: Realização da 4ª chamada e matrícula (caso haja desistência)