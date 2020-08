PM efetua prisão por roubo em residência no centro de Sete Lagoas

Por volta das 21h30min dessa quinta-feira, 13, durante patrulhamento pela rua João Andrade, no centro de Sete Lagoas, policiais militares abordaram um indivíduo em atitude suspeita, parado sob uma árvore e fazendo ligações telefônicas.

Nesse mesmo instante, os policiais perceberam movimentação estranha no interior de uma residência na mesma rua e deslocaram para verificar. As vítimas, R.F.R.B, 50 anos, C.H.M.P, 51 anos e V.S.M, 19 anos, saíram da casa e informaram aos policiais que foram rendidas por três homens, que invadiram a casa e as obrigaram a permanecer em um cômodo, enquanto roubavam objetos.

As vítimas também informaram que, ao perceberem a presença da Polícia Militar, os autores evadiram, pulando o muro do imóvel. Após o cerco de diversas viaturas, os autores foram localizados em uma tornearia nas proximidades.

Ainda na tornearia, os policiais militares encontraram todos os objetos subtraídos na residência e um revólver calibre 38, utilizado no roubo a residência. Os autores C.H.C.P, de 22 anos, R.J.S.A, de 22 anos, foram presos e os menores P.H.C.D, de 17 anos e C.E.P.R.S, de 16 anos, foram encaminhados à Delegacia de Polícia, junto com todo o material roubado.

Agência Local de Comunicação – 25º BPM