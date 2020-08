Microrregião de Sete Lagoas continua na onda vermelha, mas pode considerar flexibilização

O Governo do Estado divulgou hoje, pela manhã, uma decisão que mantém Sete Lagoas na onda vermelha do programa Minas Consciente. Com isso, apenas estabelecimentos considerados essenciais devem continuar funcionando. A reavaliação da situação dos municípios é publicada sempre às quinta-feiras. De acordo com o Estado, em todas as macrorregiões, os números de novos casos e a ocupação de leitos estão controlados, mas ainda não houve mudanças nas ondas divulgadas na semana passada.

O comitê estadual avalia agora a possibilidade de incluir leitos de saúde suplementar, ou seja, de hospitais particulares, na avaliação das cidades e das microrregiões, uma sugestão protocolada por Sete Lagoas na última terça-feira, 11, (https://www.setelagoas.mg. gov.br/detalhe-da-materia/ info/sete-lagoas-protocola- oficio-junto-ao-governo-de- minas-e-sugere-melhorias-no- minas-consciente/57885). Até então, apenas leitos do SUS eram considerados como indicadores para uma possível evolução de onda nas microrregiões.

Dados epidemiológicos de hoje

Pelo quarto dia consecutivo, a taxa de crescimento das notificações de casos suspeitos de Covid em Sete Lagoas fica abaixo dos 2%, com alta de 1,6%. Agora são 8.687 notificações desde o início da pandemia, 1.781 pessoas com sintomas gripais em monitoramento e 4.246 testadas com resultado negativo para Covid. Com mais 27 casos confirmados, de 18 mulheres e nove homens, Sete Lagoas tem agora 1.217 casos positivos acumulados desde o início do monitoramento, no mês de março. Entre eles, são dez pacientes internados, 21 óbitos, 131 pessoas em isolamento domiciliar e 1.055 (86% dos infectados) já recuperados.

Internações

Ao todo há 38 pacientes internados hoje na cidade, dos quais 20 já tiveram resultado positivo para Covid, sendo dez de Sete Lagoas, três de Paraopeba, dois de Capim Branco e um de cada uma das cidades: Prudente de Morais, Vespasiano, Baldim, Jequitibá e Papagaios. Há ainda nove pacientes internados com resultado negativo para Covid e outros nove aguardando resultado de exames.

Hoje são 24 pacientes internados em enfermaria e 14 em leitos de UTI. Nos leitos de terapia intensiva são oito pacientes de Sete Lagoas e os demais, de outras cidades da região. A taxa de ocupação de leitos de UTI exclusivos para Covid, incluindo os leitos do SUS e de planos de saúde, é hoje de 25%.

No Hospital Municipal, que só recebe pacientes do SUS, são sete internados (seis em UTI), No Hospital Nossa Senhora das Graças há 23 internados (cinco em leitos de enfermaria particular, 13 em enfermaria do SUS e cinco em leitos de UTI, sendo três em leitos do SUS), no Hospital da Unimed, que não recebe pacientes do SUS, são sete internados (seis em UTI) e na UPA 24 Horas são três pacientes em leitos de enfermaria, todos usuários do Sistema Único de Saúde. Assim, considerando apenas os leitos de UTI do SUS em Sete Lagoas, a taxa de ocupação hoje é de 21,9%.