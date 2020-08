Obras de drenagem pluvial e pavimentação no entorno da Praça Pitangui

As obras de drenagem e pavimentação de diversas vias e ruas estão acontecendo em diversos pontos da cidade. Um deles é no entorno da Praça Pitangui, localizada no bairro São João, onde os moradores sofrem há muitos anos com as inundações causadas pelas águas das chuvas e por não possuir uma boa drenagem. “É uma intervenção de grande importância, pois o transtorno causado pelo acúmulo de água em período chuvosos será sanado”, afirma o gerente de obras da Prefeitura de Sete Lagoas, Geraldo Cristiano.

Segundo o gerente da empresa responsável pela obra, Geraldo Machado, da LM Construções, a previsão de conclusão dos trabalhos é de três meses. “Estamos trabalhando há cerca de 40 dias, finalizando a rede de um metro de diâmetro na parte mais baixa do bairro. Em breve vamos iniciar a rede de 800 centímetros e a instalação das bocas de lobo para captação das águas nas ruas adjacentes”, afirma.

A rede que está sendo construída possui aproximadamente um quilômetro de extensão e a água captada terá como destino um córrego que passa por dentro da Siderúrgica SAMA. Com a conclusão de mais esta importante obra, será o fim dos alagamentos no entorno da Praça Pitangui. “Esta é mais uma obra muito requerida pela população, que por décadas sofreu com inundações, barro e poeira. Agora, estamos resolvendo”, completa o prefeito Duílio de Castro.